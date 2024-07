"Haben uns Nachrichten geschrieben": Lando Norris deutet nach Spielberg-Crash Versöhnung mit Max Verstappen an

Mittlerweile aber ist der 24-Jährige der härteste Widersacher des dreimaligen Champions aus den Niederlanden, beim Kampf um den Sieg in Spielberg kam es zum Crash. Norris schied aus und klagte Verstappen, der zumindest Rang fünf rettete und seine WM-Führung ausbaute, an: "Dumm, leichtsinnig, und ein wenig verzweifelt" habe sich der Weltmeister verhalten, sagte der Engländer am vergangenen Sonntag.

Mit einigen Tagen Distanz erklärte Norris, er wolle eine Eskalation vermeiden: "Wir wollen ein hartes Rennen fahren, das wissen wir beide. Aber wir wollen definitiv nicht, dass die Dinge so enden, wie sie es getan haben."