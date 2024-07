"Enorm unterhaltsame F1-Seifenoper in Budapest": Pressestimmen zum Großen Preis von Ungarn

ENGLAND

Daily Mail: "Lando Norris beugte sich in Ungarn drei Runden vor Schluss den Anweisungen des Teams und ermöglichte seinem McLaren-Garagenkollegen Oscar Piastri den ersten Sieg - und in einem der umstrittensten in der Geschichte des Teams."

The Guardian: "Für Oscar Piastri wird sein erster Sieg in der Formel 1 beim Großen Preis von Ungarn ein Moment sein, den er lange auskosten wird. Für seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris hingegen hätte er nicht schmerzhafter sein können, denn der Brite biss die Zähne zusammen und musste einen möglichen Sieg aufgeben, weil er für das Team spielte. Freud und Leid also in einer enorm unterhaltsamen F1-Seifenoper in Budapest."

The Sun: "Lando Norris kämpfte mit seinem eigenen McLaren-Team, bevor er schließlich Oscar Piastri seinen ersten Grand-Prix-Sieg überhaupt überließ. Der 24-jährige Brite widersetzte sich bis zwei Runden vor Schluss den Anweisungen seines Teams und ließ erst dann Piastri mit frischeren Reifen passieren, obwohl er fast sechs Sekunden Vorsprung hatte."

The Telegraph: "Ein wütender Lando Norris musste den zweiten Formel-1-Sieg seiner Karriere abgeben, nachdem er eine Anweisung des McLaren-Teams befolgt hatte, um Oscar Piastri den Sieg in einem umstrittenen Großen Preis von Ungarn zu ermöglichen."