Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Ungarn im Free-TV und Livestream

Das Wochenende in Ungarn wird in Teilen auch von RTL übertragen, der Privatsender hält auch in dieser Saison wieder die Übertragungsrechte an einigen Rennen.

Die Freien Trainings sind jedoch in fester Hand von Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Sessions vom Hungaroring live in voller Länge.

Wer im Livestream dabei sein möchte, braucht ebenfalls ein Abonnement. Dann können Kunden zwischen SkyGo und WOW wählen.