"Hülkenberg hätte Weltmeister werden können": Steile These vom früheren Formel-1-Teamchef Günther Steiner

In Steiners Augen hätte es für Hülkenberg aber auch zu deutlich mehr reichen können. "Für mich war er immer einer dieser Fahrer, die es sich selbst angetan haben, zum falschen Ort zu gehen. Wenn er etwas mehr Glück gehabt und in jungen Jahren in einem guten Auto gesessen hätte, hätte er Weltmeister werden können, denke ich", sagte er.

Hülkenberg sei ein "sehr guter" Fahrer, betonte Steiner. "Viele Leute halten sehr viel von ihm. Es gibt ein paar Fahrer, die es schaffen, immer zur falschen Zeit im falschen Auto zu sein. Er war einer von ihnen."