Zweite Pole Position der Karriere: Lando Norris schlägt Max Verstappen in Barcelona

"Es war die nahezu perfekte Runde. Gegen Ende war es natürlich eng, aber ich bin super happy", sagte Norris, der in 1:11,383 Minuten die schnellste Runde gedreht und Verstappen (1:11,403) auf den zweiten Platz verwiesen hatte: "Für mich ist es die beste Pole meiner Karriere. Wir waren das ganze Wochenende nah dran."

In Barcelona hofft Norris im Rennen (15.00 Uhr/Sky) auf seinen zweiten Karriere-Erfolg in der Formel 1 - Verstappen will sich mit allen Kräften dagegen wehren. "Einfache Poles gibt es nie. Jetzt sind mehr Teams bei der Musik, das ist gut für die Formel 1", sagte der Weltmeister, der bislang in keiner Session an der Spitze lag, sich im Qualifying aber gehörig steigert.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton und George Russell (beide Großbritannien/Mercedes) belegten die Plätze drei und vier. Dahinter folgten Charles Leclerc (Monaco) und der Spanier Carlos Sainz im Ferrari. Verstappens Teamkollege Sergio Perez (Mexiko) wird im Rennen mutmaßlich erneut keine große Hilfe sein. Er wurde Achter, muss aber aufgrund einer Grid-Strafe drei Plätze weiter hinten starten.

Für Norris war es die zweite Pole Position in der Königsklasse. Der Emmericher Nico Hülkenberg gewann erneut das Qualifying-Duell mit seinem dänischen Haas-Teamkollegen Kevin Magnussen. Er fuhr den 13. Startplatz heraus, Magnussen wurde 16. und scheiterte bereits im ersten Teil des Qualifyings.