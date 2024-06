Verstappen und Norris geraten aneinander - Russell profitiert und siegt

Verstappen baute diesen Vorsprung in der Folge langsam aber stetig aus, nach einem Drittel des Rennens waren es rund sechs Sekunden. Dann gingen beide Piloten in der selben Runde an die Box - und kamen sich ein wenig in die Quere: Als Verstappen wieder losfuhr, lenkte Norris gerade ein, der Engländer musste leicht auf die Bremse steigen. Die Rennleitung sah dies allerdings nicht als Unsafe Release und verzichtete auf eine Strafe.

Bis zum zweiten Boxenstopp tat sich nichts an diesem Kräfteverhältnis, Verstappen war rund sieben Sekunden weg, dann gingen beide Piloten wieder in der gleichen Runde zum Reifenwechsel - und dieses Mal patzte Red Bull: Es klemmte hinten links, Verstappen verlor etwa vier Sekunden an der Box.

Norris war nun wieder dran, Verstappen verbremste sich wenig später und fluchte am Funk: "Irgendwas stimmt nicht mit dem Auto, kein Grip!"Anschließend ritt Norris mehrere wilde Attacken, kam aber nicht vorbei - bis Verstappen in Runde 64 ein weiteres Mal hart verteidigte und beide Autos Schaden nahmen.