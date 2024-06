Enger Kampf gegen Lando Norris: Max Verstappen schnappt sich Pole Position im Sprint von Österreich

Eine schnelle Runde vor Tausenden in Orange genügte Max Verstappen, um die größten Zweifel zu zerstreuen. "Es ist toll, hier Erster zu sein vor meinen Fans", sagte der Weltmeister nach seinem erfolgreichen Auftakt in Spielberg: Startplatz eins für den Sprint in Österreich, Verstappen hatte sich keine Blöße gegeben - obwohl Lando Norris schon wieder nah dran war.

Nur 93 Tausendstel fehlten dem McLaren-Piloten, er wird nun vom zweiten Platz in das Kurzrennen am Samstag (12.00 Uhr/RTL und Sky) starten. Zuletzt war die Konkurrenz immer wieder so stark gewesen, dass Verstappen selbst bereits am Nummer-eins-Status von Red Bull gezweifelt hatte.

Wie in jedem Jahr sind unzählige Fans aus den Niederlanden in die Steiermark gekommen, am Samstag sehen sie nun auf dem Berg- und Talkurs zunächst ein Rennen über nur 100 Kilometer. Dem Start kommt dabei große Bedeutung zu. "Sollte Max morgen nach Kurve eins vorn sein, ist das die halbe Miete", sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bei Sky.