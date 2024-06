Formel 1, Übertragung heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Freie Trainings beim GP von Kanada im TV und Livestream?

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in Kanada zu Gast. Das 9. Rennwochenende der Saison geht vom 7. bis zum 9. Juni auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal über die Bühne.

Am Freitag, den 7. Juni, startet das Rennwochenende in Kanada mit den Freien Trainings. Das 1. Freie Training beginnt um 19.30 Uhr deutscher Zeit. Später am Abend steht zudem das 2. Freie Training ab 23.00 Uhr auf dem Programm.

Das 3. Freie Training dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal absolvieren die Formel-1-Fahrer schließlich am Samstag, den 8. Juni, ab 18.30 Uhr.