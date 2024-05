Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP der Emilia-Romagna im Free-TV und Livestream?

Das Qualifying beim Großen Preis der Emilia-Romagna könnt Ihr nur mit einem Abonnement bei Sky live sehen. Eine kostenlose Übertragung im Free-TV wird heute von keinem Sender angeboten.

Der Pay-TV-Sender sendet die Jagd auf die Pole Position ab 15.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Start von Q1, Sky Sport F1 (HD). Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock sitzen an den Mikrofonen.

Im Livestream läuft das Spiel via SkyGo, was in einem Sky-Abonnement bereits inbegriffen ist. Wer kein Sky-Abo abgeschlossen hat, kann sich die Partie bei WOW gegen eine monatliche Gebühr in Höhe von 24,99 Euro ansehen.