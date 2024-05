Formel 1, Übertragung heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Freie Trainings beim GP von Monaco im TV und Livestream?

Sky besitzt in dieser Saison die Exklusivrechte an der Formel 1, eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es also nicht. Gegen ein Abo könnt Ihr aber alle Sessions live und in Farbe sehen.

Wie immer wird der Pay-TV-Sender auf Sky Sport F1 live gehen, los geht es dort jeweils 15 Minuten vor den Trainingssessions. Kommentator Sascha Roos ist gemeinsam mit den Experten Timo Glock und Ralf Schumacher im Einsatz.

Und den Livestream? Den findet Ihr via SkyGo und WOW - ebenfalls gegen eine Gebühr.