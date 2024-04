"Ganz dünne Persönchen": Carrie Schreiner sieht keinen Nachteil für Frauen in der Formel 1

Schreiner startet in diesem Jahr zum zweiten Mal in der F1 Academy - einer 2023 ins Leben gerufenen Rennserie, die Frauen näher an den Grand-Prix-Zirkus heranführen soll. Anders als im Vorjahr finden die Rennen im Rahmenprogramm der Formel 1 statt. Schreiner hofft zudem auf mehr Berichterstattung, um die Sichtbarkeit von Pilotinnen zu erhöhen.

"Es wäre auch cool, wenn es eine Serie wie 'Drive to Survive' von Netflix nur in Bezug auf Frauen im Motorsport gäbe. Dann wäre das Interesse bestimmt groß. So ähnlich wie bei der Fußball-Europameisterschaft, danach haben ganz viele Mädchen angefangen, Fußball zu spielen. Und wenn es immer mehr gibt, sind die Chancen auch höher, dass mehr gut sein können", sagte sie.