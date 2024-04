"Ich glaube, er will es": Sebastian Vettel vor Comeback in der Formel 1?

"Ich glaube, er will es, wenn er die Chance sieht, irgendwo ein Top-Auto zu ergattern. Dann ist er dazu bereit", sagte Marko am Freitag am Sky-Mikrofon.

Allerdings, warf der 80-jährige Österreicher ein, sei der Ende 2022 zurückgetretene Vettel (36) nun über ein Jahr "vom Fenster weg - und so viele Top-Sitze gibt es nicht mehr".

Vettel hatte eine Rückkehr nie gänzlich ausgeschlossen. Im ersten Jahr nach seinem Rücktritt nahm er an Showrennen teil oder führte legendäre Formel-1-Boliden vor, Ende März nun testete er für Porsche einen Langstrecken-Rennwagen.

Spätestens seit Mercedes auf der Suche nach einem Nachfolger für Rekordweltmeister Lewis Hamilton zur kommenden Saison ist, fällt der Name Vettel auch wieder vermehrt im Formel-1-Kosmos.

Bei Red Bull ist die Tür allerdings zu, das machte Marko zuletzt bereits deutlich. Weltmeister Max Verstappen besitzt beim Branchenführer einen Vertrag bis 2028. Der Kontrakt von Sergio Perez läuft zwar aus, doch wenn der Mexikaner "einen so guten Job macht wie derzeit", betonte Marko am Freitag am Rande des Großen Preises von China (Sonntag, 9.00 Uhr MESZ/Sky), dann sei eine Änderung auf dieser Position "kein Thema".

© getty

Helmut Marko bestätigt Verhandlungen mit Carlos Sainz

Marko gab im Interview mit der Kleinen Zeitung vom Donnerstag zu, mit Carlos Sainz verhandelt zu haben. Der Spanier, einst Verstappen-Teamkollege beim damaligen Red-Bull-Juniorteam Toro Rosso, muss bei Ferrari am Saisonende für Hamilton weichen.

Der Spanier habe laut Marko aber ein Angebot von Sauber (ab 2026 Audi) vorliegen, mit dem man nicht mithalten könne. Sauber-Teamchef Alessandro Alunni Bravi wollte zu den Spekulationen am Freitag keine Stellung beziehen.