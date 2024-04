Formel 1: Sebastian Vettel zu Mercedes? Entscheidung offenbar gefallen

Demnach spiele der 36-Jährige in den Plänen der Silberpfeile keine Rolle. Auf einer Liste mit drei Fahrern, die den 2025 zu Ferrari abwandernden Lewis Hamilton ersetzen könnten, steht der Deutsche demnach nicht.

Der Niederländer Max Verstappen von Red Bull sei nach wie vor die Wunschlösung. Die weiteren Kandidaten sollen der Spanier Fernando Alonso (Aston Martin) und der erst 17-jährige Italiener Kimi Antonelli aus dem Nachwuchs der Silberpfeile sein.

Zuletzt hatte es zahlreiche Berichte um ein mögliches Formel-1-Comeback von Vettel gegeben, der sich 2022 aus der Königsklasse des Motorsports verabschiedet hat.

"Wir haben noch keine Entscheidung getroffen", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff erst am Freitag am Rande des Japan-GP. Diese werde auch nicht "in den nächsten Wochen" fallen.

Grundsätzlich sei Vettel "jemand, den man nie ausschließen kann", sagte Wolff, die Erfolge des Ex-Weltmeisters seien "phänomenal" und manchmal tue einem Fahrer eine Pause auch "gut". Doch der Fahrermarkt sei "dynamisch" und es sei noch "viel zu früh" für eine Entscheidung.