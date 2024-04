Formel 1, Übertragung live im Free-TV: Freie Trainings beim GP von Japan im TV, Livestream und Liveticker

Das 4. Rennen der Saison bestreitet die Formel 1 an diesem Wochenende in Japan. Auf dem Suzuka International Racing Course wird es für die Formel-1-Fahrer zunächst bei den Freien Trainings ernst, ehe am Sonntag das Rennen auf dem Programm steht.

Das Rennwochenende in Japan beginnt am Freitag, den 5. April, mit dem 1. und 2. Freien Training, die in den frühen Morgenstunden deutscher Zeit um 4.30 Uhr und 8.00 Uhr über die Bühne gehen.

Am Samstag findet schließlich um 4.30 Uhr das 3. Freie Training statt, ehe später am gleichen Tag das Qualifying ansteht. Am Sonntag, den 7. April, startet dann das Rennen beim GP von Japan um 7.00 Uhr.