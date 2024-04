Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Japan im TV und Livestream?

Am Sonntag, den 7. April, bestreitet die Formel 1 auf dem Suzuka International Racing Course den GP von Japan. Der Start des Rennens ist für 7.00 Uhr angesetzt.

Max Verstappen legte einen tadellosen Saisonstart hin. Die ersten beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien dominierte der Red-Bull-Pilot scheinbar nach belieben. Der amtierende Weltmeister siegte dort jeweils vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez.

In Melbourne wendete sich jedoch das Blatt für Max Verstappen. Der Niederländer fiel nach einem technischen Defekt aus - es war Verstappens erster Ausfall seit 43 Rennen. Ferrari feierte daraufhin in Australien einen Doppelsieg. Findet Max Verstappen in Suzuka zurück in die Siegerspur?