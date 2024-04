Formel 1: Wo läuft das Rennen beim GP von China heute live im Free-TV und Livestream?

In der Weltmeisterschaft führt nach wie vor Max Verstappen im Red Bull. Der Niederländer konnte bisher drei der vier Saisonrennen für sich entscheiden. Lediglich beim WM-Lauf im australischen Melbourne stand er nach einem technischen Ausfall nicht ganz oben auf dem Podest.

Auch am heutigen Sonntag geht Verstappen als Favorit an den Start. Wo das Rennen in China live und in voller Länge im TV und Livestream ausgestrahlt wird, erfahrt Ihr in diesem Artikel.