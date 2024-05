Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Miami in USA im TV und Livestream?

Zwar sind auch in diesem Jahr sieben Rennen live im Free-TV bei RTL zu sehen, der Grand Prix von Miami zählt jedoch nicht dazu. Wer also das Rennen in der US-amerikanischen Küstenstadt verfolgen möchte, kommt nicht um Sky herum. Gleich zwei Sender bieten die Livebilder aus Miami an: Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event. Wie bereits an den Tagen davor kümmern sich Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher auch um das Rennen.

Sky ist auch der richtige Ansprechpartner, wenn es um die Übertragung im Livestream geht. Mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW könnt Ihr auf diesen zugreifen.

Während in Deutschland keine Free-TV-Übertragung zum Rennen angeboten wird, ist es im Nachbarland Österreich anders. Dort bietet der ORF1 das Spektakel sowohl im TV als auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek an.