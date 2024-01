Formel 1, Saison 2024: Start, Termine, Orte, Strecken, Rennen, Zeitplan, Übertragung im Free-TV und Livestream

© getty

Formel 1, Saison 2024: Termine, Orte, Strecken, Rennen

Auch hinsichtlich der Strecken gibt es keine Änderungen zum Vorjahr, lediglich die Reihenfolge wurde teilweise angepasst. Mit dem Großen Preis von Madrid wird erst 2026 ein ganz neuer Grand Prix hinzukommen, wie kürzlich bekannt wurde.

Eine Anpassung wird allerdings bei den Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien vollzogen. Aufgrund des Fastenmonats Ramadan beginnen die "Rennwochenenden" hier bereits am Donnerstag, das finale Rennen findet folglich schon am Samstag statt.