Michael Schumacher zum 10. Jahrestag des Ski-Unfalls gewürdigt: "Der beste Rennfahrer jemals"

Der langjährige Ferrari-Chef Luca di Montezemolo erinnert sich in Trauer an den Tag von Michael Schumachers Ski-Unfall vor zehn Jahren. "Je weniger ich darüber spreche, desto besser geht es mir, denn es war ein schrecklicher Tag", sagte Montezemolo in einem Interview mit der italienischen Sport-Tageszeitung Gazzetta dello Sport. Zunächst habe er nicht die richtige Vorstellung davon gehabt, was passiert war: "Nach ein paar Minuten wurde die Nachricht klarer und wir waren sehr besorgt."