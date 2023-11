Formel 1: ARD widmet Michael Schumacher Dokuserie und Podcast

Die ARD würdigt Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher zehn Jahre nach dem folgenschweren Skiunfall mit einer umfangreichen Dokuserie sowie einem ausführlichen Podcast.

Ab dem 14. Dezember ist die fünfteilige Dokumentation "Being Michael Schumacher", die Schumachers Weg zur Motorsport-Legende skizziert, in der ARD Mediathek abrufbar. Das Erste zeigt alle Folgen am 28. Dezember ab 23.25 Uhr.

Neben alten Rivalen wie David Coulthard kommen auch andere prominente Weggefährten wie Bruder Ralf Schumacher oder Formel-1-Star Lewis Hamilton zu Wort. Bereits ab dem 29. November ist der Sportschau-Podcast "Schumacher. Geschichte einer Ikone" in der ARD Audiothek abrufbar.

Schumacher hatte am 29. Dezember 2013 bei einem Skiunfall schwere Kopfverletzungen erlitten. Seitdem ist er in der Öffentlichkeit nicht mehr aufgetaucht und befindet sich auf dem langen Weg der Rehabilitation.