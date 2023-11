Formel 1 - Piloten beschweren sich über neue Regeln der FIA: "Absolut fürchterlich!"

Vor dem Großen Preis von Brasilien haben sich einige Piloten über die neuen, vom Automobilverband beschlossenen, Regeln in der Formel 1 beschwert.

Als "absolut fürchterlich" bezeichnete Max Verstappen die neuen Vorschriften des Verbandes. "Aus meiner Sicht funktioniert das überhaupt nicht, sondern schafft nur noch mehr Probleme. Es ist totaler Mist. In jedem Qualifying werden sechs bis acht Autos untersucht, weil sie gegen die Maximalzeit verstoßen. Ich weiß nicht, was wir damit erreichen wollen."

Sein Boss Christian Horner sieht die Sache ähnlich. Problematisch sei das vor allem für die Zuschauer, die nach einer Session nicht mehr wüssten, wie das Endergebnis laute, weil Fahrer und Autos nachträglich noch bestraft werden würden. "Wir machen es einfach zu kompliziert", meint Red Bulls Teamchef.

Die FIA hatte zum Großen Preis in Brasilien eine Palette an neuen Regeln eingeführt. So dürfen Fahrer während eines Qualifyings nicht mehr an der Boxenausfahrt stehenbleiben, um auf der Strecke den richtigen Platz für eine schnelle Runde zu finden. Auch muss auf nicht gezeiteten Qualifyingrunden nun eine Maximalzeit eingehalten werden. Wer langsamer fährt, wird bestraft.

Ziel der Änderungen ist es primär, das "Bummeln" während der Qualifikation zu verhindern. In der Vergangenheit gab es Vorfälle, in denen sich vor der letzten Kurve haufenweise Autos gestaut hatten, wobei einige Piloten auf schnellen Runden behindert wurden.