Formel 1: Max Verstappen holt Pole Position in Abu Dhabi - Nico Hülkenberg starker Achter

Weltmeister Max Verstappen hat sich die Pole Position zum letzten Rennen der Formel-1-Saison in Abu Dhabi (Sonntag, 14.00 Uhr/Sky) gesichert. Der Red-Bull-Pilot setzte sich im Qualifying auf dem Yas Marina Circuit gegen Charles Leclerc im Ferrari und Oscar Piastri (McLaren) durch. Für Verstappen war es die vierte Pole in Serie auf dem Yas Marina Circuit und die insgesamt zwölfte in dieser von dem Niederländer so dominanten Saison.

"Mal abwarten, wie es im Rennen läuft. Ich bin sehr, sehr stolz über das, was wir bisher in diesem Jahr erreicht haben", sagte Verstappen.

Nico Hülkenberg (Emmerich) legte in seinem Haas eine ganz starke Vorstellung hin und startet als Achter, Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) landete hingegen nur auf Rang elf.

Verstappen hat 18 der bisher 21 Rennen in diesem Jahr gewonnen, am Sonntag könnte der 26-Jährige seinen 54. Grand-Prix-Sieg feiern und damit zur alleinigen Nummer drei der ewigen Bestenliste aufsteigen. Bisher teilt sich Verstappen diesen Rang mit Sebastian Vettel (Heppenheim).