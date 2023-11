Beim Grand Prix von Brasilien geht es heute unter anderem auch im Qualifying zur Sache. Wie Ihr den Kampf um die Pole Position live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

In Sao Paulo wird am heutigen Freitag, den 3. November, der 20. Grand Prix der Formel-1-Saison 2023 mit einem Freien Training und einem Qualifying eröffnet. Anders als beim vorigen Grand Prix in Mexiko wird in Brasilien wieder ein Sprintwochenende veranstaltet. Aus diesem Grund wird auf dem Autodromo Jose Carlos Pace das Qualifying zur Ermittlung der Startaufstellung heute um 19 Uhr deutscher Zeit bestritten. Das 1. Freie Training steigt noch davor, um 15.30 Uhr.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Brasilien in Sao Paulo im TV und Livestream?

Sky ist auch heute der richtige Ansprechpartner, wenn Max Verstappen und Co. unter sich die Startplatzierungen für Sonntag ausmachen. Einmal mehr heißen die Sender, die sich um die F1-Sessions kümmern, Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event. Beide Sender bieten um 15.15 Uhr das 1. Freie Training an. Was das Qualifying betrifft, ist später, um 18.45 Uhr, nur noch Sky Sport F1 (HD) im Einsatz.

Parallel dazu könnt Ihr beide Sessions auch im Livestream bei Sky verfolgen, Ihr benötigt jedoch zuerst ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zu WOW.

In Deutschland gibt es zwar keine Free-TV-Übertragung zum heutigen F1-Tag, dafür aber in Österreich, wo der Privatsender ServusTV nebenbei auch einen kostenlosen Livestream zur Verfügung stellt.

Weiters sind beide Sessions auch bei F1TV, dem Livestream der Formel 1, zu sehen. Zugriff darauf haben jedoch nur Bestandskunden.

Wir bei SPOX beschreiben das Geschehen auf dem Asphalt für Euch live mit - in Form eines Livetickers. Zur Auswahl stehen sowohl das Training als auch das Qualifying.

Hier geht es zum Liveticker des 1. Freien Trainings beim Grand Prix von Brasilien.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings beim Grand Prix von Brasilien.

Event : Großer Preis von Brasilien

: Großer Preis von Brasilien Session: Qualifying

Qualifying Datum : 3.11.

: 3.11. Uhrzeit : 15.30 Uhr (1. Freies Training) & 19 Uhr (Qualifying)

: 15.30 Uhr (1. Freies Training) & 19 Uhr (Qualifying) Ort : Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo (Brasilien)

: Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo (Brasilien) TV : Sky, ServusTV (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ServusTV On (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

