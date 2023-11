Premiere in der Formel 1: Erstmals wird am Sonntag der GP von Las Vegas steigen. Wer das Rennen im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 sollen die Boliden auf dem Las Vegas Strip Circuit ihre Runden drehen. Circa 6,2 km lang ist der Rundkurs, um 7 Uhr deutscher Zeit geht es am Sonntagmorgen los.

Die Premiere in Vegas begann nicht ganz rund: Das 1. Freie Training musste aufgrund eines losen Kanaldeckels abgebrochen werden, das zweite verzögerte sich in der Folge. Im Anschluss daran ging es wie gewohnt weiter, dem Rennen dürfte also nichts mehr im Weg stehen.

Formel 1 heute live im Free-TV: Der Zeitplan beim GP von Las Vegas

Datum Uhrzeit Session Freitag, 17. November 5.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 17. November 9 Uhr 2. Freies Training Samstag, 18. November 5.30 Uhr 3. Freies Training Samstag, 18. November 9 Uhr Qualifying Sonntag, 19. November 7 Uhr Rennen

Das zum Zeitplan - aber wo läuft das Rennen im TV und Livestream? Hier liefern wir die wichtigsten Infos!

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Las Vegas im TV und Livestream?

Sky ist in Deutschland exklusiver Rechteinhaber an der Formel 1, das heutige Rennen findet Ihr also nur beim Pay-TV-Sender. Ab 5.30 laufen dort und im Livestream via SkyGo oder WOW die Vorberichte, fünf Minuten vor Beginn wird zu Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher geschaltet. Alle Angebote des Senders sind mit Kosten verbunden.

Eine Alternative ist F1TV, allerdings nur dann, wenn Ihr bereits ein Abonnement beim Streamingdienst der Formel 1 besitzt. Neue Abos können nicht mehr abgeschlossen werden.

Etwas rosiger sieht die Lage in Österreich aus. Dort wird das Rennen kostenfrei von ServusTV übertragen, sowohl im Fernsehen als auch im Stream bei ServusTV On.

Formel 1 heute live im Free-TV: Rennen beim GP von Las Vegas im Liveticker

Ihr habt keine Möglichkeit, das Rennen heute in Bewegtbild zu verfolgen. Dann schaut einfach bei uns vorbei, mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts:

Hier geht's zum Liveticker des Rennens beim GP von Las Vegas.

Formel 1, Rennen beim GP von Las Vegas im TV und Livestream: Die Startaufstellung

Pos Fahrer Team Zeit 1 Charles Leclerc Ferrari 1:32.726 2 Max Verstappen Red Bull 1:33.104 3 George Russell Mercedes-AMG 1:33.112 4 Pierre Gasly Alpine 1:33.239 5 Alexander Albon Williams 1:33.323 6 Logan Sargeant Williams 1:33.513 7 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:33.525 8 Kevin Magnussen Haas 1:33.537 9 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.555 10 Lewis Hamilton Mercedes-AMG 1:33.837 11 Sergio Pérez Red Bull 1:33.855 12 Carlos Sainz jr. * Ferrari 1:32.770 13 Nico Hülkenberg Haas 1:33.979 14 Daniel Ricciardo AlphaTauri 1:34.308 15 Lando Norris McLaren 1:34.703 16 Esteban Ocon Alpine 1:34.834 17 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:34.849 18 Oscar Piastri McLaren 1:34.850 19 Lance Stroll * Aston Martin 1:34.199 20 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:36.447

*Carlos Sainz: +10 Plätze Strafe; Lance Stroll: +5 Plätze Strafe

Formel 1 heute live im Free-TV, Rennen beim GP von Las Vegas im TV und Livestream: Wichtigste Infos

Event : Großer Preis von Las Vegas

: Großer Preis von Las Vegas Session: Rennen

Rennen Datum : 19. November

: 19. November Uhrzeit : 7.00 Uhr

: 7.00 Uhr Ort : Las Vegas Street Circuit, Las Vegas (USA)

: Las Vegas Street Circuit, Las Vegas (USA) TV : Sky, ServusTV (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ServusTV On (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

