Formel 1 weiter auf Pirelli-Reifen

Pirelli bleibt bis mindestens 2027 exklusiver Reifenausrüster der Formel 1. Das teilten die Italiener am Dienstag gemeinsam mit der Rennserie und dem Automobil-Weltverband FIA mit. Pirelli setzte sich in der Ausschreibung gegen den japanischen Konkurrenten Bridgestone durch, der nach dem Abschied Ende 2010 seine Rückkehr in den Sport angepeilt hatte.

Pirelli sicherte sich nun die Rechte für die Jahre 2025 bis 2027, es besteht zudem die Option auf ein weiteres Jahr. Die Übereinkunft gilt auch für die Nachwuchsserien Formel 2 und Formel 3.

Das Management der Königsklasse und die FIA entschieden sich damit für Konstanz und gegen neue Impulse, wohl auch, weil herausfordernde Aufgaben anstehen. So sollen künftig in der Königsklasse aus Gründen der Nachhaltigkeit die Heizdecken abgeschafft werden. Die Entwicklung von Reifen, die ohne künstliche Anwärmung die extremen Anforderungen in der Formel 1 erfüllen, ist technisch kompliziert.

Pirelli soll hier von seinem Know-How der vergangenen Jahre profitieren. Eigentlich sollte das Heizdeckenverbot bereits 2024 kommen, Widerstand der Fahrer und der Teams führte aber dazu, dass es nun frühestens 2025 umgesetzt wird. Ab 2026 greift zudem ein komplett neues Technisches Reglement, in diesem Zuge dürfte sich auch die Größe der Reifen wieder ändern. Erst seit 2022 ist die Formel 1 auf den großen 18-Zoll-Rädern unterwegs.

Pirelli ist seit 2011 alleiniger Ausstatter der Formel 1, zuvor war seit den 1990er-Jahren Bridgestone der Lieferant: Mitunter gemeinsam mit Goodyear oder Michelin, ab 2007 exklusiv.