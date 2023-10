Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP der USA in Austin im TV, Livestream und Liveticker

Die Pause ist vorbei, weiter geht's in der Formel 1 mit dem GP von Austin. Wo Ihr die Freien Trainings im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier!

Wer der neue Weltmeister wird, ist bereits seit dem GP von Katar klar: Max Verstappen hat sich den dritten Titel in Folge gesichert. Dennoch reist der Formel-1-Zirkus munter weiter, der nächste Stopp ist der Grand Prix der USA in Austin, Texas. Gefahren wird am heutigen Freitag, dem 20. Oktober, auf dem Circuit of The Americas.

Wie schon am vergangenen Rennwochenende steht auch in Nordamerika wieder ein Sprintwochenende an. Bedeutet: Keine drei Freien Trainings, sondern lediglich eines. Danach warten Qualifying, Sprint-Shootout, Sprint und am Sonntag das Rennen - aufgrund der Zeitverschiebung hierzulande zu später Stunde. Hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen:

Formel 1, GP der USA in Austin: Der Zeitplan für das Wochenende

Session Uhrzeit (Deutschland) Uhrzeit (USA) 1. Freies Training 20.10.2023

19.30 Uhr 20.10.2023

12.30 Uhr Qualifying 20.10.2023

23 Uhr 20.10.2023

16 Uhr Sprint-Shootout 21.10.2023

19.30 Uhr 21.10.2023

12.30 Uhr Sprint 22.10.2023

0 Uhr 21.10.2023

17 Uhr Rennen 22.10.2023

21 Uhr 22.10.2023

14 Uhr

Aber wer zeigt die Trainingssession in Deutschland live? Das verrät dieser Artikel!

© getty Max Verstappen ist zum dritten Mal in Folge Weltmeister.

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP der USA in Austin im TV und Livestream

In Deutschland ist Sky der alleinige Rechteinhaber der Formel 1, der Pay-TV-Sender zeigt deshalb alle Sessions exklusiv live. Ab 19.15 Uhr läuft auf Sky Sport F1 HD die Königsklasse des Motorsports über Eure Bildschirme, Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock begleiten Euch durch den F1-Abend.

Das Ganze gibt es auch im Livestream, hier bietet Sky mit SkyGo und WOW zwei Optionen - beide kostenpflichtig.

Eine Ausnahme gibt es: F1TV, der Streamingdienst der Formel 1, streamt das Training ebenfalls, allerdings nur für Bestandskunden und -kundinnen. Neue Abos können hier nicht mehr abgeschlossen werden.

Wir begleiten das gesamte Rennwochenende im Liveticker, ganz egal, ob Training, Qualifying, Shootout, Sprint oder Rennen. Klickt einfach auf den entsprechenden Link:

Formel 1, Freie Trainings beim GP der USA im TV und Livestream: Wichtigste Infos

Event : Großer Preis der USA

: Großer Preis der USA Session: 1. Freies Training

1. Freies Training Datum : 20. Oktober

: 20. Oktober Uhrzeit : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Ort : Circuit of The Americas (Austin, USA)

: Circuit of The Americas (Austin, USA) TV : Sky

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden)

: Liveticker: SPOX

