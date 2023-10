Beim GP der USA steht heute das Qualifying auf dem Programm. SPOX verfolgt das Spektakel auf der Strecke in Austin hier für Euch im Liveticker.

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in Austin zu Gast. Für die Piloten steht heute auf dem Circuit of The Americas das Qualifying an. Sichert sich Max Verstappen auch beim GP der USA die Poleposition? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Qualifying beim GP der USA heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Seit dem vergangenen Rennwochenende in Katar steht Max Verstappen als Dreifachweltmeister in den Geschichtsbüchern. Beim 18. GP der Saison sicherte sich der Red-Bull-Pilot seinen dritten Weltmeistertitel in Folge. Geht Verstappens Dominanz auch heute im Qualifying in Austin weiter?

Vor Beginn: Das Qualifying für das Rennen am Sonntag startet auf dem Circuit of The Americas um 23.00 Uhr deutscher Zeit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Qualifyings beim GP der USA.