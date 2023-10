Beim Grand Prix von Mexiko wird heute das Qualifying bestritten. SPOX verrät, wer den Kampf um die Pole Position live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Zwei Freie Trainings wurden beim Grand Prix von Mexiko bereits gestern bestritten, nun folgt am heutigen Samstag, den 28. Oktober, das dritte, das um 19.30 Uhr losgeht. Auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez geht es danach aber erst richtig zur Sache, wenn um 23 Uhr im Qualifying der Kampf um die Pole Position beginnt. Das Ergebnis des Qualifyings wird für die Startaufstellung beim morgigen Rennen herangenommen.

© getty Max Verstappen hat den dritten WM-Titel bereits seit einigen Rennen in der Tasche.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Mexiko heute live im Free-TV und Livestream?

Sky ist auch heute für die Übertragung der Formel 1 verantwortlich. Das 3. Freie Training wird zuerst um 19.15 Uhr live und in voller Länge bei Sky Sport F1 (HD) gezeigt, ehe später zusätzlich auch bei Sky Sport Top Event das Qualifying angeboten wird. Bei Sky Sport Top Event geht die Sendung um 23 Uhr los, bei Sky Sport F1 (HD) um 22.30 Uhr. Folgendes Duo führt Euch dabei durch das Geschehen:

Kommentator: Sascha Roos

Experte: Timo Glock

Wer die Formel 1 im Livestream von Sky verfolgen möchte, hat zwei Optionen: das SkyGo-Abonnement oder WOW.

In Deutschland gibt es zwar keine Free-TV-Übertragung, dafür jedoch in Österreich. Das Qualifying wird dort bei ORF2 angeboten, parallel dazu auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek.

Die Formel 1 selbst kümmert sich ebenfalls um die Übertragung, der Streamingdienst F1TV überträgt nämlich alles, was mit der Motorsportkönigsklasse zu tun hat, live. Zugriff auf die Sessions erhalten jedoch nur Bestandskunden.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Mexiko heute live im Free-TV und Livestream? Liveticker zum Qualifying

SPOX bietet zu den Geschehnissen in Mexiko-Stadt mehrere Liveticker zum Mitlesen an. Ihr findet auf der Website sowohl einen zum 3. Freien Training als auch zum Qualifying vor.

Hier geht es zum Liveticker des 3. Freien Trainings beim Großen Preis von Mexiko.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings beim Großen Preis von Mexiko.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Mexiko heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Event : Großer Preis von Mexiko

: Großer Preis von Mexiko Sessions: Qualifying

Qualifying Datum : 28. Oktober

: 28. Oktober Uhrzeit : 23 Uhr

: 23 Uhr Ort : Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexiko-Stadt)

: Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexiko-Stadt) TV : Sky, ORF1 (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ORF-TVthek (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung nach 18 von 23 Rennen*

Fahrerwertung:

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 433 2. Sergio Pérez (Red Bull) 224 3. Lewis Hamilton (Mercedes) 194 4. Fernando Alonso (Aston Martin) 183 5. Carlos Sainz (Ferrari) 153 6. Charles Leclerc (Ferrari) 145 7. Lando Norris (McLaren) 136 8. George Russell (Mercedes) 132 9. Oscar Piastri (McLaren) 83 10. Lance Stroll (Aston Martin) 47 11. Pierre Gasly (Alpine) 46 12. Esteban Ocon (Alpine) 44 13. Alexander Albon (Williams) 23 14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 10 15. Nico Hülkenberg (Haas) 9 16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 6 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3 18. Kevin Magnussen (Haas) 3 19. Liam Lawson (AlphaTauri) 2 20. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0 21. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 22. Logan Sargeant (Williams) 0

Konstrukteurswertung:

Pos. Team Pkt. 1. Red Bull Racing 657 2. Mercedes-Benz 326 3. Ferrari 298 4. Aston Martin 230 5. McLaren 219 6. Alpine 90 7. Williams 23 8. Alfa-Romeo 16 9. Haas 12 10. AlphaTauri 5

*Der Große Preis der Emilia Romagna musste aufgrund der starken Regenfälle in der Region abgesagt werden.