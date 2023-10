Beim Grand Prix von Katar geht heute das Sprintrennen über die Bühne. Ihr wollt wissen, wo die Session live im TV und Livestream läuft? SPOX hat die Antwort.

Der Grand Prix von Katar wird am heutigen Samstag, den 7. Oktober, mit zwei weiteren Sessions fortgesetzt. Nicht jedoch wie üblich mit dem 3. Freien Training und einem anschließenden Qualifying, sondern mit einem Sprint Shootout und dem Sprintrennen.

Auf dem Losail International Circuit bei Doha geht der F1-Tag um 15 Uhr deutscher Zeit mit dem Shootout, der Qualifikation für den Sprint, los, erst um 19.30 Uhr steigt dann das Sprintrennen. Für Max Verstappen ist der Sprint dabei von großer Bedeutung, der Niederländer kann nämlich heute frühzeitig Weltmeister werden. Er braucht dafür nur drei Punkte.

Formel 1: Das Rennwochenende beim GP von Katar

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Fr., 6. Oktober 15.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 6. Oktober 19.00 Uhr Qualifying Sa., 7. Oktober 15.00 Uhr Sprint-Shootout Sa., 7. Oktober 19.30 Uhr Sprint So., 8. Oktober 19.00 Uhr Rennen

Formel 1: Wo läuft das Sprintrennen beim GP von Katar heute live im Free-TV und Livestream?

An der Übertragungssituation hat sich im Vergleich zu gestern nichts geändert. In Deutschland ist auch heute der Pay-TV-Sender mit der Übertragung beider Sessions beauftragt worden. Um 14.45 Uhr beginnt bei Sky Sport F1 (HD) die Ausstrahlung des Sprint Shootouts, das Sprintrennen selbst ist ab 18.30 Uhr zu sehen. Bei beiden Sessions sind Sascha Roos und Ralf Schumacher für den Kommentar und die Expertise verantwortlich.

Doch das ist noch nicht alles, Sky stellt für heute zudem auch Livestreams zur Verfügung, diese könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW nutzen.

Im deutschen Free-TV ist das Sprintrennen nicht zu sehen, dafür aber im österreichischen. Im Alpenland hat sich der ORF der Sache angenommen. Auch der ORF bietet neben der Übertragung im Free-TV einen Livestream an. Dieser ist kostenlos, aber grundsätzlich auch nur für in Österreich lebende Menschen bestimmt. So können auch Deutsche den Sender empfangen.

Bestandskunden des Streamingdienstes F1TV können auch dort live mit dabei sein.

Formel 1: Wo läuft das Sprintrennen beim GP von Katar heute live im Free-TV und Livestream?

SPOX ist heute ebenfalls ein möglicher Ansprechpartner, wenn es ums Verfolgen des Sprintrennens geht. Wir tickern es nämlich live und detailliert mit.

Formel 1: Wo läuft das Sprintrennen beim GP von Katar heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Grand Prix : Großer Preis von Katar

: Großer Preis von Katar Session: Sprintrennen

Sprintrennen Datum : 7. Oktober

: 7. Oktober Uhrzeit : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Ort : Losail International Circuit (Doha)

: Losail International Circuit (Doha) TV : Sky, ORF1 (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ORF-TVthek (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

Formel 1: Der Stand in der Fahrerwertung nach 16 Rennen

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen 400 2. Sergio Perez 223 3. Lewis Hamilton 190 4. Fernando Alonso 174 5. Carlos Sainz 150 6. Charles Leclerc 135 7. Lando Norris 115 8. George Russell 115 9. Oscar Piastri 57 10. Lance Stroll 47

