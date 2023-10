In der Formel 1 geht es heute beim GP von Katar zur Sache. Die wichtigsten Infos zum Rennen und seiner Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier!

Beim GP von Katar drehen die Boliden am heutigen Sonntag, den 8. Oktober, auf dem Losail International Circuit bei Doha ihre Runden. Um um 19 Uhr deutscher Zeit geht es los.

Zumindest in Sachen Weltmeisterschaft ist seit gestern die Spannung raus: Max Verstappen holte im Sprintrennen den zweiten Platz, was ihm den dritten WM-Titel in Folge einbrachte. Für den Niederländer ist in Doha also Entspannung angesagt, um den Sieg dürfte er angesichts seiner Pole Position aber dennoch mitfahren.

So viel zu den Voraussetzungen - wo läuft der Spaß im TV und Livestream? Das verrät SPOX!

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Katar im TV und Livestream?

Formel 1? Die gibt es in Deutschland bei Sky. Auf Sky Sport F1 (HD) starten um 17.30 Uhr die Vorberichte, schon anderthalb Stunden vor dem Rennen könnt Ihr Euch dort also einstimmen. Kommentieren wird das gewohnte Duo aus Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Auch online wird das Programm des Pay-TV-Senders angeboten. Sowohl SkyGo als auch WOW kosten allerdings.

In Österreich läuft das Rennen im ORF (Livestream über die ORF-TVthek). In Grenznähe oder mit einem VPN könnt Ihr auf die Gratisübertragung auch hierzulande zugreifen.

Zu guter Letzt ist auch F1TV, der Streamingdienst der Formel 1, noch mit von der Partie - allerdings nur für Bestandskunden und -kundinnen.

© getty Max Verstappen ist bereits vorzeitig Weltmeister.

Formel 1 heute live: Der Liveticker auf SPOX

Keiner dieser Wege stellt heute eine Option für euch dar? Dann schaut doch einfach bei uns vorbei, wir tickern nämlich das gesamte Rennen live mit!

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim GP von Katar.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Katar im TV und Livestream? Die Startaufstellung für das Rennen

Platz Name 1 Verstappen 2 Russell 3 Piastri 4 Hamilton 5 Alonso 6 Leclerc 7 Gasly 8 Ocon 9 Bottas 10 Norris 11 Tsunoda 12 Sainz 13 Perez 14 Albon 15 Hülkenberg 16 Sargeant 17 Stroll 18 Lawson 19 Magnussen 20 Zhou

Formel 1 heute live im Free-TV: Wichtigste Infos zum GP von Katar

Event : Großer Preis von Katar

: Großer Preis von Katar Session: Rennen

Rennen Datum : 8. Oktober

: 8. Oktober Uhrzeit : 19 Uhr

: 19 Uhr Ort : Losail International Circuit (Doha)

: Losail International Circuit (Doha) TV : Sky, ORF1 (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ORF-TVthek (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

