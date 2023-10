Wer startet morgen von der Pole Position? Dieser Frage wird heute im Qualifying beim Grand Prix von Mexiko auf den Grund gegangen. Welcher Sender das Qualifying live im TV und Livestream zeigt / überträgt, wird hier erklärt.

Der zweite Tag beim Grand Prix von Mexiko ist angebrochen, am heutigen Samstag (28. Oktober) steht vor allem das Qualifying im Mittelpunkt. Um 23 Uhr deutscher Zeit wird diesbezüglich auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt um die Startplätze für das morgige Rennen gekämpft.

Das Qualifying ist jedoch nicht der einzige Grund, warum die Piloten heute die Strecke betreten. Davor, um 19.30 Uhr, findet zuerst noch das 3. Freies Training statt.

© getty Sergio Pérez will bei seinem Heimrennen gewinnen.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Mexiko im TV und Livestream?

Im Vergleich zu gestern hat sich in Sachen Übertragung nichts geändert. Sky ist auch weiterhin der richtige Ansprechpartner, was die Formel 1 in Deutschland betrifft. Auch an den Sendern wurde nichts gerüttelt: Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event bieten das Qualifying an. Das Training dagegen ist nur bei Sky Sport F1 (HD) zu sehen. In beiden Sendungen kommen Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock zum Einsatz.

Sky ist zudem auch mit einem Livestream zur Stelle. Mithilfe eines SkyGo-Abonnements oder via WOW könnt Ihr auf diese Weise ebenfalls bei beiden Sessions live mit dabei sein.

Auch in Österreich bleibt alles beim Alten. Der ORF kümmert sich um das Training und um das Qualifying - nicht nur im Free-TV bei ORF2, sondern auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek.

Zu guter Letzt ist auch der Streamingdienst F1TV eine potenzielle Adresse. Allerdings haben nur Bestandskunden die Möglichkeit, das Angebot überhaupt zu nutzen.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Mexiko im TV und Livestream? Liveticker zur Session

SPOX tickert das Geschehen in Mexiko für all jene, die nicht auf das TV- und Livestream-Angebot zugreifen können, live mit.

Hier geht es zum Liveticker des 3. Freien Trainings beim Großen Preis von Mexiko.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings beim Großen Preis von Mexiko.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Mexiko im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Event : Großer Preis von Mexiko

: Großer Preis von Mexiko Sessions: Qualifying

Qualifying Datum : 28. Oktober

: 28. Oktober Uhrzeit : 23 Uhr

: 23 Uhr Ort : Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexiko-Stadt)

: Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexiko-Stadt) TV : Sky, ORF1 (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ORF-TVthek (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung nach 18 von 23 Rennen*

Fahrerwertung:

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 433 2. Sergio Pérez (Red Bull) 224 3. Lewis Hamilton (Mercedes) 194 4. Fernando Alonso (Aston Martin) 183 5. Carlos Sainz (Ferrari) 153 6. Charles Leclerc (Ferrari) 145 7. Lando Norris (McLaren) 136 8. George Russell (Mercedes) 132 9. Oscar Piastri (McLaren) 83 10. Lance Stroll (Aston Martin) 47 11. Pierre Gasly (Alpine) 46 12. Esteban Ocon (Alpine) 44 13. Alexander Albon (Williams) 23 14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 10 15. Nico Hülkenberg (Haas) 9 16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 6 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3 18. Kevin Magnussen (Haas) 3 19. Liam Lawson (AlphaTauri) 2 20. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0 21. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 22. Logan Sargeant (Williams) 0

Konstrukteurswertung:

Pos. Team Pkt. 1. Red Bull Racing 657 2. Mercedes-Benz 326 3. Ferrari 298 4. Aston Martin 230 5. McLaren 219 6. Alpine 90 7. Williams 23 8. Alfa-Romeo 16 9. Haas 12 10. AlphaTauri 5

*Der Große Preis der Emilia Romagna musste aufgrund der starken Regenfälle in der Region abgesagt werden.