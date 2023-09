Max Verstappen von Red Bull führt die Fahrerwertung der Formel 1 mit großem Abstand an. Wann kann der Niederländer Weltmeister werden? Alle Informationen dazu findet Ihr hier.

Formel 1: Wann kann Max Verspappen Weltmeister werden?

Max Verstappen ist bereits zweifacher Weltmeister, aktuell fährt er rasant auf seinen dritten Titel in drei Jahren zu. Bei einem Vorsprung von bereits 145 Punkten auf seinen Teamkollegen Sergio Pérez ist die Frage wohl eher WANN Verstappen Weltmeister wird in dieser Saison, nicht ob. Tatsächlich könnte es schon bald so weit sein.

Theoretisch könnte Verstappen den Titel bereits in Suzuka sicher haben, das setzt jedoch eine schwache Leistung von Pérez bei den nächsten zwei Rennen voraus. Realistischer ist der Erfolg dagegen in Qatar, da dort zusätzliche Punkte im Sprint verfügbar sind. Falls Verstappen seine überragende Form aufrecht erhält, könnte er seinen nächsten Titel als Weltmeister der Formel 1 also bereits am 8. Oktober feiern, knapp sieben Wochen vor Saisonende.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung nach 15 von 23 Rennen*

Fahrerwertung:

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 364 2. Sergio Pérez (Red Bull) 219 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 170 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 164 5. Carlos Sainz (Ferrari) 117 6. Charles Leclerc (Ferrari) 111 7. George Russell (Mercedes) 109 8. Lando Norris (McLaren) 79 9. Lance Stroll (Aston Martin) 47 10. Pierre Gasly (Alpine) 37 11. Esteban Ocon (Alpine) 36 12. Oscar Piastri (McLaren) 36 13. Alexander Albon (Williams) 21 14. Nico Hülkenberg (Haas) 9 15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 6 16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3 18. Kevin Magnussen (Haas) 2 19. Logan Sargeant (Williams) 0 20. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0 21. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 22. Liam Lawson (AlphaTauri) 0

Konstrukteurswertung:

Pos. Team Pkt. 1. Red Bull Racing 583 2. Mercedes-Benz 273 3. Ferrari 228 4. Aston Martin 217 5. McLaren 115 6. Alpine 73 7. Williams 21 8. Haas 11 9. Alfa-Romeo 10 10. AlphaTauri 3

*Der Große Preis der Emilia Romagna musste aufgrund der starken Regenfälle in der Region abgesagt werden.

Formel 1: Wann kann Max Verspappen Weltmeister werden? - Übertragung der Rennen im TV und Livestream

Im deutschen Free-TV ist die Formel 1 nicht mehr zu sehen. In Österreich teilen sich ORF und ServusTV die Übertragungsrechte, wodurch die Formel 1 dort auch im Livestream zu verfolgen ist.

Wie gewohnt besitzt Sky die Übertragungsrechte an der Königsklasse des Motorsports in Deutschland und überträgt dementsprechend alle Sessions live und in voller Länge. Fündig werdet Ihr beim Sender Sky Sport F1 (HD).

Zusätzlich bietet Sky einen Livestream an, jedoch nur für zahlende Kunden. Mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW erhaltet Ihr Zugriff auf diesen.

Formel 1 - Der Rennkalender 2023