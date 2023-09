Formel 1 heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Japan in Suzuka im TV, Livestream und Liveticker

Weiter geht's in der Formel 1, der nächste Stopp im F1-Kalender: der große Preis von Japan. Wo Ihr die Freien Trainings in Suzuka heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nachdem am vergangenen Wochenende die Siegesserie von Max Verstappen und Red Bull ein Ende nahm, geht es in den frühen Morgenstunden direkt mit der nächsten Station weiter. Der Japan Grand Prix steht auf dem Programmplan. Gefahren wird auf dem Suzuka International Racing Course - wann die Sessions hierzulande beginnen, seht Ihr hier:

Formel 1, GP von Japan in Suzuka: Zeitplan

Datum Uhrzeit Session 22.09.2023 4.30 Uhr 1. Freies Training 22.09.2023 8 Uhr 2. Freies Training 23.09.2023 4.30 Uhr 3. Freies Training 23.09.2023 8 Uhr Qualifying 24.09.2023 7 Uhr Rennen

Aber wo könnt Ihr die beiden heutigen Sessions im TV und Livestream verfolgen? Das erfahrt Ihr hier.

Formel 1 heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Japan in Suzuka im TV und Livestream

Auch in diesem Jahr wird die Königsklasse des Motorsports in Deutschland exklusiv von Sky übertragen. Je eine Viertelstunde vor Beginn der Trainingssessions könnt Ihr auf Sky Sport Top Event und Sky Sport F1 (HD) einschalten, kommentiert wird von Sascha Roos und Timo Glock. Die Übertragung könnt Ihr nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Stream empfangen, und zwar via SkyGo oder WOW.

Eine weitere Möglichkeit ist, die Sessions über den hauseigenen Dienst F1TV zu streamen. Es gibt aber einen Haken: Es können keine neuen Abonnements mehr abgeschlossen werden, nur bereits bestehende Kunden und Kundinnen können hierauf also zugreifen.

Alternativ könnt Ihr - zumindest die Qualifyings und Rennen - auch über den ORF verfolgen. Der Sender teilt sich in Österreich die F1-Rechte mit ServusTV und kann hierzulande ebenfalls empfangen werden. Wie das geht, erfahrt Ihr hier.

© getty Die Siegesserie von Max Verstappen und Red Bull wurde gebrochen.

Formel 1 heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Japan in Suzuka im Liveticker

Alternativ bieten wir zu allen Sessions auch Liveticker an. Klickt einfach auf den entsprechenden Link und verpasst nichts:

Formel 1, Fahrerwertung: Der WM-Stand vor dem GP von Japan in Suzuka

Rang Fahrer Pkt. 1. M. Verstappen 374 2. S. Perez 223 3. L. Hamilton 180 4. F. Alonso 170 5. C. Sainz 142 6. C. Leclerc 123 7. G. Russell 109 8. L. Norris 97 9. L. Stroll 47 10. P. Gasly 45 11. O. Piastri 42 12. E. Ocon 36 13. A. Albon 21 14. N. Hülkenberg 9 15. V. Bottas 6 16. G. Zhou 4 17. Y. Tsunoda 3 18. K. Magnussen 3 19. L. Lawson 2 20. L. Sargeant 0 21. N. de Vries 0 22. D. Ricciardo 0

Formel 1 heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Singapur im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event : Großer Preis von Japan

: Großer Preis von Japan Session: 1. und 2. Freies Training

1. und 2. Freies Training Datum : 22. September

: 22. September Uhrzeit : 04.30 Uhr (1. Freies Training) und 08 Uhr (2. Freies Training)

: 04.30 Uhr (1. Freies Training) und 08 Uhr (2. Freies Training) Ort : Suzuka International Racing Course (Suzuka)

: Suzuka International Racing Course (Suzuka) TV : Sky, ORF (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ORF-TVthek (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

