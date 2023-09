Der Große Preis von Italien wird heute mit dem Rennen in Monza abgeschlossen. Wo das Rennen live im TV und Livestream läuft, bekommt Ihr hier gezeigt.

Im gestrigen Qualifying beim Grand Prix von Italien sicherte sich der Ferrari-Pilot Carlos Sainz knapp vor Dominator Max Verstappen die Pole Position. Am heutigen Sonntag, den 3. September, gilt es also, diese Position auch im Rennen zu verteidigen. Um 15 Uhr geht es auf dem Autodromo Nazionale di Monza in Monza mit dem 14. Rennen der Saison los.

Formel 1 Monza: Wo läuft das Rennen beim GP von Italien heute live im Free-TV und Livestream?

Auch das heutige Rennen wird nicht im Free-TV übertragen - zumindest in Deutschland. Sky ist nach dem Ausstieg von RTL zwar verpflichtet, vier Rennen frei empfangbar anzubieten, jedoch gehört das Rennen in Monza nicht dazu. So können deutsche Motorsportfans lediglich bei Sky und F1TV - beide Optionen sind kostenpflichtig - live mit dabei sein, wobei F1TV zudem nur für Bestandskunden freigeschaltet wird.

Seid Ihr einmal auf der Sky-Plattform, müsst Ihr Ausschau nach den Sendern Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event halten, wo das Rennen übertragen wird und von Sascha Roos und Timo Glock kommentiert wird. Dank eines SkyGo-Abonnements oder mithilfe von WOW könnt Ihr im Livestream mit dabei sein.

Zwar wird in Deutschland keine Free-TV-Übertragung geboten, dafür aber in Österreich. An diesem Wochenende ist der ORF an der Reihe. So können auch Deutsche den Sender empfangen.

Formel 1 Monza: Wo läuft das Rennen beim GP von Italien heute live im Free-TV und Livestream? Das Rennen im Liveticker

Wer trotzdem keine Möglichkeit hat, das Rennen live zu schauen, kann auf den Liveticker von SPOX ausweichen.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim Grand Prix von Monza.

Formel 1 Monza: Wo läuft das Rennen beim GP von Italien heute live im Free-TV und Livestream? Die Startaufstellung

Platz Name 1 Carlos Sainz 2 Max Verstappen 3 Charles Leclerc 4 George Russell 5 Sergio Pérez 6 Alexander Albon 7 Oscar Piastri 8 Lewis Hamilton 9 Lando Norris 10 Fernando Alonso 11 Yuki Tsunoda 12 Liam Lawson 13 Nico Hülkenberg 14 Valtteri Bottas 15 Logan Sargeant 16 Guanyu Zhou 17 Pierre Gasly 18 Esteban Ocon 19 Kevin Magnussen 20 Lance Stroll

Formel 1 Monza: Wo läuft das Rennen beim GP von Italien heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Grand Prix : Großer Preis von Italien

: Großer Preis von Italien Session: Rennen

Rennen Datum : 3.9.

: 3.9. Uhrzeit : 15 Uhr

: 15 Uhr Ort : Autodromo Nazionale di Monza, Monza (Italien)

: Autodromo Nazionale di Monza, Monza (Italien) TV : Sky, ORF1 (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ORF-TVthek (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

