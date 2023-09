Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Japan in Suzuka im TV, Livestream und Liveticker

In Suzuka steigt am Sonntag das 16. Rennen der Formel-1-Saison. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Highlight beim Grand Prix von Japan live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Tag drei beim Grand Prix von Japan! Am Sonntag, den 24. September, geht es in Suzuka endlich so richtig zur Sache. Im Rennen auf dem Suzuka International Racing Course kämpfen die 20 Piloten um Punkte für die WM. Der Start erfolgt um 7 Uhr deutscher Zeit.

Formel 1: Der Zeitplan beim GP von Japan

Datum Uhrzeit Session 22. September 04.30 Uhr 1. Freies Training 22. September 08.00 Uhr 2. Freies Training 23. September 04.30 Uhr 3. Freies Training 23. September 08.00 Uhr Qualifying 24. September 07.00 Uhr Rennen

© getty Max Verstappen ist in Japan auf Wiedergutmachung aus.

Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Japan in Suzuka im TV und Livestream

Die Übertragungssituation ist im Vergleich zu Freitag und Samstag nicht anders. Sky bietet das Rennen live und in voller Länge an. Darum kümmern sich gleich zwei Sender: Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event, wo um 6 Uhr die Vorberichterstattung losgeht. Auch das Kommentatoren-Duo bildet dasselbe Personal wie gestern: Sascha Roos und Timo Glock. Mit dem Schwenken der schwarz-weiß-karierten Flagge für den Sieger hört die Berichterstattung bei Sky aber noch nicht auf.

Im Anschluss an das Rennen bekommt Ihr zuerst die Siegerehrung und danach eine detaillierte Analyse geboten. Um 9.30 Uhr beginnt dann die Pressekonferenz mit den besten drei Fahrern des Tages. Sky bietet all dies jedoch nicht nur im TV, sondern auch im Livestream an. Mit einem SkyGo-Abonnement lässt sich dieser freischalten, dasselbe Ziel kann auch via WOW erreicht werden.

Der österreichische Sender ORF1 überträgt im Nachbarland das Rennen im Free-TV und im kostenlosen Livestream. So können auch deutsche F1-Fans den Sender nutzen.

Außerdem können Bestandskunden das Rennen auch bei F1TV live verfolgen.

Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Japan in Suzuka im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Geschehen in Suzuka zu schauen, bekommt von SPOX die perfekte Alternative geboten. Wir tickern das Rennen, wie auch alle anderen Freien Trainings, Qualifyings, Sprintrennen und Rennen, live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim Grand Prix von Japan.

Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Japan in Suzuka im TV und Livestream - Die Startaufstellung

Pos Fahrer Team Zeit 1 Max Verstappen Red Bull 1:28.877 2 Oscar Piastri McLaren 1:29.458 3 Lando Norris McLaren 1:29.493 4 Charles Leclerc Ferrari 1:29.542 5 Sergio Pérez Red Bull 1:29.650 6 Carlos Sainz jr. Ferrari 1:29.850 7 Lewis Hamilton Mercedes-AMG 1:29.908 8 George Russell Mercedes-AMG 1:30.219 9 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:30.303 10 Fernando Alonso Aston Martin 1:30.560 11 Liam Lawson AlphaTauri 1:30.508 12 Pierre Gasly Alpine 1:30.509 13 Alexander Albon Williams 1:30.537 14 Esteban Ocon Alpine 1:30.586 15 Kevin Magnussen Haas 1:30.665 16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:31.049 17 Lance Stroll Aston Martin 1:31.181 18 Nico Hülkenberg Haas 1:31.299 19 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:31.398 20 Logan Sargeant Williams -

Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Japan in Suzuka im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event : Großer Preis von Japan

: Großer Preis von Japan Sessions: Rennen

Rennen Datum : 24. September 2023

: 24. September 2023 Uhrzeit : 7 Uhr

: 7 Uhr Ort : Suzuka International Racing Course (Japan)

: Suzuka International Racing Course (Japan) TV : Sky, ORF1 (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ORF-TVthek (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

Formel 1 - Der Rennkalender 2023