Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Italien in Monza im TV, Livestream und Liveticker

Tag zwei beim Grand Prix von Italien in Monza: Heute steht neben dem 3. Freien Training auch das Qualifying an. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie ihr den Kampf um die Pole Position live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nachdem gestern mit den ersten beiden Freien Trainings der Grand Prix von Italien auf dem Autodromo Nazionale di Monza in Monza eröffnet wurde, geht es am heutigen Samstag, den 2. September, erneut zur Sache. Heute steht um 12.30 Uhr zuerst das 3. und finale Freie Training auf dem Plan, ehe um 16 Uhr im Qualifying um die Startplätze für das morgige Rennen gekämpft wird.

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Italien in Monza im TV und Livestream

In Sachen Übertragung gibt es nichts Bahnbrechendes. Sky, das bis hierhin jede einzelne Session der Saison übertragen hat, ist auch beim 3. Freien Trainings sowie beim Qualifying in Monza im Einsatz. Dafür wird der Sender Sky Sport F1 (HD) genutzt. Die Vorberichte zum Training starten um 12.15 Uhr, während das Qualifying ab 15.30 Uhr zu sehen ist.

Außerdem ist Sky auch mit der Übertragung im Livestream beauftragt worden. Für den Zugang wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

F1TV bietet ebenfalls alle Sessions an, allerdings können diese nur Bestandskunden aufsuchen, da neue Abonnements nicht mehr möglich sind. Was die Übertragung in Österreich betrifft, ist wieder der ORF im Einsatz - nicht nur im Free-TV, sondern auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek.

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Italien in Monza im Liveticker

Auch SPOX ist heute mit dabei, wenn Max Verstappen und Co. Jagd auf die Pole machen. Wir tickern nicht nur das Qualifying, sondern auch das 3. Freie Training live mit.

Hier geht es zum Liveticker des 3. Freien Trainings.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings.

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Italien in Monza im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event : Qualifying, Großer Preis von Italien

: Qualifying, Großer Preis von Italien Session: Qualifying

Qualifying Datum : 2.9.

: 2.9. Uhrzeit : 12.30 Uhr (3. Freies Training) & 16 Uhr (Qualifying)

: 12.30 Uhr (3. Freies Training) & 16 Uhr (Qualifying) Ort : Autodromo Nazionale di Monza, Monza (Italien)

: Autodromo Nazionale di Monza, Monza (Italien) TV : Sky, ORF1 (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ORF-TVthek (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

