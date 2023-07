An diesem Wochenende findet das zehnte Formel 1-Rennen der Saison 2023 statt. Hier erfahrt Ihr, wo das Qualifying in Silverstone, Großbritannien am Samstag live im Free-TV und Livestream zu sehen ist.

Die Formel 1 ist in vollem Gange. Nach dem Großen Preis von Österreich am vergangenen Wochenende steht nun bereits der nächste Grand Prix auf dem Kalender. Diesmal macht der Formel 1-Zirkus in Silverstone, Großbritannien Halt.

Die traditionsreiche Strecke ist bereits seit dem Jahr 1950 Teil des Rennkalenders. Für die englischen Rennställe McLaren und Williams ist der einzige Großbritannien-GP des Jahres zudem ein Heimrennen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Ihr das Qualifying beim Großen Preis von Silverstone live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Formel 1: Qualifying beim GP von Großbritannien - Der Zeitplan

Das Qualifying, im Zuge dessen die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag bestimmt wird, findet wie gewohnt am Samstag statt. Beginn der Session ist um 16 Uhr.

Session Tag Beginn 1. freies Training Freitag, 7. Juli 13.30 Uhr 2. freies Training Freitag, 7. Juli 17 Uhr 3. freies Training Samstag, 8. Juli 12.30 Uhr Qualifying Samstag, 8. Juli 16 Uhr Rennen Sonntag, 9. Juli 16 Uhr

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Großbritannien in Silverstone heute live im Free-TV und Livestream?

Der Bezahlsender Sky ist nach wie vor in Besitz der exklusiven Übertragungsrechte des Formel 1. Wer also das heutige Qualifying live im Free-TV oder Livestream sehen möchte, benötigt dafür das entsprechende Abonnement. Alle Infos dazu bekommt Ihr im Folgenden.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Großbritannien in Silverstone heute live im Free-TV?

Der Große Preis von Großbritannien wird nicht im frei-empfänglichen Fernsehen zu sehen sein. Wer das heutige Qualifying aber dennoch im linearen Fernsehen verfolgen möchte, muss das so genannte Sky Sport Paket abonnieren. Der Tarif beläuft sich auf 20 Euro pro Monat (Jahrestarif). Alle Infos dazu bekommt Ihr direkt auf der Website.

Die Übertragung zum Qualifying wird auf dem Sender Sky Sport F1 oder Sky Sport Top Event, jeweils ab 15.30 Uhr, stattfinden. An den Mikrofonen sitzt das altbekannte Duo Sascha Roos und Ralf Schumacher.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Großbritannien in Silverstone heute im Livestream?

Um das Event im Stream zu sehen, benötigt Ihr ebenfalls ein Abonnement. Hier gibt es zwei Optionen: Teil des oben beschriebenen Sky Sport Pakets ist auch der Zugriff auf die Plattform Sky Go. Damit könnt Ihr die gebuchten Inhalte auch unterwegs verfolgen.

Die zweite Möglichkeit bietet sich mittels der Seite WOW. Hier bedarf der Zugriff jedoch einem gänzlich anderen Abonnement. Dieses beläuft sich auf 29,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro pro Monat im Jahrestarif. Im Gegensatz zum Sport Paket sind hier allerdings auch die Inhalte der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga inkludiert.

Formel 1: Qualifying beim GP von Großbritannien - Liveticker bei SPOX

Kein Abonnement braucht Ihr hingegen für unseren hauseigenen Liveticker. Einfach aufrufen und genießen.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht

Formel 1: Qualifying beim GP von Großbritannien - Silverstone-Strecke im Steckbrief

Name: Silverstone Circuit

Silverstone Circuit Eröffnung: September 1947

September 1947 Formel 1-Austragungen: seit 1950 (insgesamt 56 Rennen)

seit 1950 (insgesamt 56 Rennen) Rundenlänge: 5.891 Meter

5.891 Meter Kurven: 18

18 Rundenanzahl: 52

52 Streckenrekord: 1:27,079 min. (Max Verstappen, Red Bull, 2020)

Formel 1: Qualifying beim GP von Großbritannien - Die Fahrerwertung nach 10* von 23 Rennen

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 229 2. Sergio Pérez (Red Bull) 148 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 131 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 106 5. Carlos Sainz (Ferrari) 82 6. Charles Leclerc (Ferrari) 72 7. George Russell (Mercedes) 72 8. Lance Stroll (Aston Martin) 44 9. Esteban Ocon (Alpine) 31 10. Lando Norris (McLaren) 24 11. Pierre Gasly (Alpine) 16 12. Nico Hülkenberg (Haas) 9 13. Alexander Albon (Williams) 7 14. Oscar Piastri (McLaren) 5 15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5 16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2 18. Kevin Magnussen (Haas) 2 19. Logan Sargeant (Williams) 0 20. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

*Der Große Preis der Emilia-Romagna musste abgesagt werden.

