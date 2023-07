Beim Grand Prix von Silverstone wird heute das Rennen absolviert. Hier seid Ihr live mit dabei.

Formel 1: Rennen beim GP von Großbritannien Runde 36/52 1. Verstappen 2. Norris 3. Hamilton 4. Piastri 5. Russell

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1 Silverstone: Rennen beim GP von Großbritannien JETZT im Liveticker

Safety Car: Das virtuelle Safetycar wird vom regulären SafetyCar abgelöst. Profiteur von dieser Phase ist eindeutig Lewis Hamilton, der sich trotz Boxenstopps auf Rang drei vorgearbeitet hat. Dazu hat er den roten Reifen aufgezogen. Der vor ihm fahrende Norris ist auf dem weißen Reifen unterwegs. Verstappen in Führung hat sich ebenfalls für die weichste Mischung entschieden.

Boxenstopp von Max Verstappen: Max Verstappen kommt ebenfalls an die Box, gefolgt von Lando Norris. Alle Fahrer, die noch nicht zu ihrem Stopp hereingekommen sind, nutzen die Chance beim virtuellen Safety Car, da hier der Zeitverlust erheblich geringer ist.

Virtuelles Safety Car: Das virtuelle Safety Car kommt zum Einsatz und Charles Leclerc nutzt die Chance als Erster und tauscht seinen ungeliebten weißen Reifen aus.

Defekt bei Kevin Magnussen: Defekt bei Kevin Magnussen. Magnussen muss seinen Haas vor der ersten Kurve abstellen, denn sein Motor hat komplett aufgegeben. Es kommt sogar Feuer aus dem Wagen, sodass hier nichts mehr zu machen ist.

Überholmanöver von George Russell: Der längere Boxenstopp wird Russell nicht mehr beschäftigen, denn er täuscht das Überholmanöver an und zieht dann außen am Ferrari vorbei. Leclerc versucht dran zu bleiben, muss aber sofort abreißen lassen. Leclerc scheint extreme Probleme mit dem harten Reifen zu haben.

Boxenstopp von Oscar Piastri: Nach und nach kommen die Fahrer aus dem vorderen Feld an die Box. Piastri macht den Anfang bei McLaren und holt sich die harte Reifenmischung. Er kehrt als Sechster hinter Gasly zurück auf die Strecke.

Boxenstopp von George Russell: George Russell kommt an die Box. Der Plan von Mercedes ist nicht aufgegangen Russell vor Lecerc wieder aus der Box zu schicken. Die Standzeit von Russell betrug mit 3.9 Sekunden dazu unverhältnismäßig lang. Positiv ist aber, dass Russell vor Stroll rauskommt und sich dieses Überholmanöver im Vergleich zu Leclerc sparen kann.

Russell mit dem Maximum: Es stellt sich auch tatsächlich die Frage, ob der harte Reifen tatsächlich die beste Option ist, denn Russel ist bis über die Hälfte des Rennens den roten Reifen gefahren und hat ordentliche Rundenzeiten hingelegt. Jetzt kommt die Ansage, dass er an die Box kommen soll.

Boxenfunk Lando Norris: Lando Norris fragt bei seinem Team nach, wie sich der harte Reifen bei den übrigen Fahrern verhält. Die Antwort lautet: "Nicht überragend, aber er ist unsere beste Option". Optimismus hört sich anders an!

Boxenstopp von Carlos Sainz: Carlos Sainz kommt an die Box. Er holt sich die harte Reifenmischung und verlässt seine Box nach 2.4 Sekunden wieder.

Überholmanöver von Charles Leclerc: Mit viel Mühe zieht Charles Leclerc an Lance Stroll vorbei. Jetzt wird es spannend, wie schnell er fahren kann, wenn er freie Bahn hat. Bis Albon beträgt die Lücke um die drei Sekunden.

Leclerc hängt fest: Für Charles Leclerc läuft es derzeit wieder denkbar schlecht. Er hängt auf Platz 12 hinter Stroll fest, der ihn mächtig aufhält. Mit dem Tempo, welches Russell weiterhin auf die Strecke bringt, ist er im direkten Vergleich weiterhin vorne. Wann holt ihn Mercedes rein?

Neue beste Runde von Max Verstappen: Mit einer Rundenzeit von 1:32.184 unterbietet Verstappen seine eigene Bestzeit.

Hülkenberg ist Letzter: Nico Hülkenberg fährt derweilen auf dem letzten Platz. Nach seinem frühen Boxenstopp aufgrund des kaputten Frontflügels hat er mit dem Ausgang des Rennens und einem womöglichen Kampf um die Punkte nichts mehr zu tun.

Neue beste Runde von Max Verstappen: Max Verstappen setzt eine neue Rundenbestzeit. Er hat vorne freie Fahrt und baut sich sein Polster auf 4.7 Sekunden aus.

Taktische Spielchen bei Mercedes: Mercedes macht sich ebenfalls fertig für einen Boxenstopp, lässt Russell aber weiterfahren. Der ist mit seinen roten Reifen extrem gut unterwegs und fährt eine persönliche Bestzeit. Sollte der Boxenstopp in der nächsten Runde erfolgen und er schnell abgefertigt werden, würde Russell vor Leclerc bleiben.

Boxenstopp von Charles Leclerc: Charles Leclerc kommt als Erster der Topfahrer an die Box. Ist das die Chance für George Russell? Der Boxenstopp von Leclerc war mit 2.4 Sekunden vollkommen in Ordnung.

Russell hängt fest: George Russell hängt weiterhin hinter Charles Leclerc fest. Er ist seit mehreren Runden im DRS-Fenster, kommt aber einfach nicht vorbei. So langsam könnte er dazu Probleme mit seinen Reifen bekommen, da die rote Mischung nicht so eine lange Haltbarkeit aufweist wie der Medium.

Was macht Perez? Momentan tut sich nicht besonders viel auf der Strecke, daher lohnt sich ein Blick nach hinten. Sergio Perez macht sich an seine Aufholjagd. Fünf Plätze konnte er gutmachen und fährt momentan als Zehnter um den Kurs. Zuletzt hat er sich an Albon vorbeigeschoben, der die Rennpace derzeit nicht ganz mitgehen kann. Vor Perez ist Gasly platziert, der das nächste Opfer des Mexikaners werden soll.

Boxenfunk Max Verstappen: "The wind makes it difficult to drive at the moment", gibt Verstappen an sein Team weiter. So windig wie heute war es das gesamte Wochenende noch nicht. Die Strecke in Silverstone ist zudem komplett frei ohne irgendeinen Baum oder ähnliche Windfänger. Dadurch haben die Piloten auf diesem Kurs öfters Probleme mit dem Wind.

Hamilton an Alonso vorbei: In der Zwischenzeit ist auch Hamilton an Alonso vorbeikommen. Nach vorne zu Sainz sind es jedoch bereits 3.3 Sekunden, die Hamilton erst einmal zufahren muss.

Abstände werden größer: Lando Norris muss nun doch etwas abreißen lassen. Er konnte das Tempo von Verstappen einige Runden mitgehen, aber mittlerweile beträgt sein Abstand zum Führenden 1.8 Sekunden. Aber auch die Lücke zu Piastri wird größer, sodass weder von vorne noch von hinte derzeit Druck ausgeübt wird.

Boxenfunk Max Verstappen: Max Verstappen wird mitgeteilt, dass in 3-4 Minuten einige Regentropfen erwartet werden. Das ist nach elf Runden besonders wichtig, um einen möglichen Boxenstopp zu planen.

Defekt bei Esteban Ocon: Defekt bei Esteban Ocon. Er wird von seinem Renningenieur angewiesen, den Alpine in die Box zu fahren. "Wir müssen den Wagen abstellen, es tut uns leid", wird ihm mitgeteilt. Wo genau das Problem ist, ist momentan noch nicht bekannt.

Verstappen kommt nicht weg: Bislang kann sich noch kein Fahrer so richtig absetzen. Verstappen hat vorne einen Vorsprung von etwas mehr als einer Sekunde auf Norris. Norris ist die obligatorische eine Sekunde vor Piastri. Erst dahinter gibt es die erste Lücke zu Leclerc, der wiederrum nur 0.3 Sekunden Vorsprung vor George Russel hat.

Boxenstopp von Nico Hülkenberg: Nico Hülkenberg kommt an die Box. Es ist kein Regelboxenstopp, denn er hat sich bei einem Überholmanöver einen Teil seines Frontflügels abgefahren.

Boxenfunk Lando Norris: Lando Norris wurde mitgeteil, dass es keinen Angriff von Piastri zu erwarten hat. Piastri wurde angewiesen seine Position zu halten und an das Team zu denken. Piastri hält sich innerhalb von einer Sekunde hinter seinem Teamkollegen auf.

Nächste Attacke? Es deutet sich das nächste Überholmanöver an. Lewis Hamilton setzt Fernando Alonso beim Kampf um Platz sieben direkt im Auspuff.

Überholmanöver von Max Verstappen: Da ist die Attacke von Max Verstappen! Mit dem Geschwindigkeitüberschuss zieht er zum Ende des ersten Sektors an Norris vorbei.

Wiederholung des Starts: Eine Wiederholung des Starts zeigt, dass Max Verstappen mit durchdrehenden Reifen zu kämpfen hatte. Das hat ihm die Führung gekostet. Nach drei Runden sitzt er Norris aber bereits im Nacken und bereitet seinen Angriff vor.

Norris hält sich vorn: Lando Norris führt den Großen Preis von Großbritannien an. Die Zuschauer rasten vollkommen aus und freuen sich, dass ein Lokalmatatdor Führungskilometer leistet. Ab der dritten Runde wird DRS nun freigeschaltet und bietet den Fahrern zusätzlich 14 km/h.

Piastri mit der Attacke: Auch Oscar Piastri erwischt einen guten Start und behält seine dritte Position. Und es geht sogar noch weiter. Er setzt zur Attacke gegen Verstappen an, zieht im letzten Moment aber noch einmal zurük. Leclerc ist Vierter vor Russell und Sainz.

Start Rennen: Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Rennens in Silverstone ist erfolgt. Norris erwischt den besseren Start und zieht an Max Verstappen vorbei! Der McLaren biegt als erster in die Rechtskurve ein und verteidigt sich gegen den Weltmeister. Das ist bärenstark!

Vor Beginn: Es geht in die Aufwärmrunde. George Russell hat sich für den Softreifen entschieden. Die ersten fünf Piloten stehen mit der Mediummischung am Start. Generell hat sich der Großteil des Starterfeldes für den gelben Reifen entschieden. Bei Alpha Tauri setzt man noch auf die weiche Mischung, aber die haben im Rennen auch nicht so viel zu verlieren. Möglicherweise wird hier auf einen frühen Safety-Car-Einsatz spekuliert.

Vor Beginn: Kurz vor dem Start des Rennens werden erste leichte Regentropfen gemeldet. Das verspricht interessant zu werden!

Vor Beginn: Nico Hülkenberg verpasste gestern knapp den Einzug in den letzten Teil des Qualifying und geht von Startplatz elf aus ins Rennen. Noch schlechter erwischte es Sergio Perez, der es zum fünften Mal in Folge nicht ins Q3 schaffte. Gestern war nicht einmal das Q2 drin und somit reicht es nur für Rang 16. Er profitiert aber davon, dass Bottas nach einem Austausch defekter Teile von ganz hinten starten muss. Damit rutscht Perez einen Rang nach vorne. Ihn wird es aber sicherlich enorm ärgern, denn sein Teamkollege dominiert mit demselben Wagen das gesamte Feld.

Vor Beginn: Es bleibt abzuwarten, wie der McLaren sich über die Renndistanz halten wird. Hinter den beiden lauern die Ferraris sowie auch beide Mercedes, die alle vier weiter nach vorne wollen. Charles Leclerc aber auch Carlos Sainz wirkten bei trockenen Bedingungen ziemlich schnell. Der Mercedes scheint dagegen Vorteile auf nasser Strecke zu haben, auch wenn sich Toto Wolff nach eigener Aussage "keinen Regen wünscht".

Vor Beginn: Verstappen kann heute seinen sechsten Sieg in Folge einfahren und würde damit mit Michael Schumachers Serie aus 2000/01 gleichziehen. Das wäre Platz fünf im All-Time Ranking. Sebastian Vettels neun GP-Erfolge am Stück aus dem Jahr 2013 sind in dieser Kategorie das Nonplusultra.

Vor Beginn: Dominator Max Verstappen startet auch heute von der Pole Position. Der Niederländer war im gestrigen Q3 Schnellster. Auf den Rängen zwei und drei folgen jedoch zwei Überraschungen. Die erste Startreihe wird von McLaren-Pilot Lando Norris komplettiert, dahinter ist gleich sein Teamkollege Oscar Piastri.

Vor Beginn: Das Rennen auf dem Silverstone Circuit geht um 16 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Rennen beim Grand Prix von Großbritannien.

© getty Max Verstappen ist aktuell nicht zu stoppen.

Formel 1 Silverstone: Rennen beim GP von Großbritannien heute im TV und Livestream

Sky kümmert sich auch heute um die Übertragung der Formel 1. Motorsportfans haben dabei die Wahl zwischen drei Sendern: Sky Sport F1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD. Um 14.30 Uhr geht die Vorberichterstattung los.

Daneben lässt sich das Rennen auch im Livestream bei Sky verfolgen. Dafür braucht man ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Formel 1 Silverstone: Die Startaufstellung