Formel 1: Max Verstappen in Silverstone auf der Pole Position - Debakel für Sergio Pérez

Max Verstappen steht dort, wo er beim Start eines Formel-1-Rennens immer steht: Ganz vorne. Hinter dem Red-Bull-Fahrer geschah beim Qualifying zum britischen Grand Prix in Silverstone allerdings Ungewöhnliches.

Die beiden McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri flogen in den letzten beiden Runden auf die Startplätze zwei und drei. "Ich war schon überrascht, diese beiden Jungs da zu sehen", sagte Verstappen: "Ein toller Job, den sie gemacht haben."

Norris freute sich über den Erfolg vor seinem Heimpublikum, haderte aber ein bisschen mit der vertanen Chance, sogar Startplatz eins zu erobern. "Max macht halt immer alles kaputt", sagte er mit einem breiten Grinsen. Der 22-jährige Piastri, erst seit Saisonbeginn in der Formel 1 dabei, stolperte verbal ein bisschen durch sein Statement. "Ich habe sowas noch nicht erlebt, es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich hab da am Ende noch eine Superrunde zusammengekriegt."

Hat er - und damit den Etablierten eine lange Nase gedreht. Auf den Plätzen vier und fünf folgten die beiden Ferrari mit Charles Leclerc und Carlos Sainz, direkt dahinter reihte sich Mercedes mit George Russell und Rekordweltmeister Lewis Hamilton ein. In der Nacht zuvor hatte Mick Schumacher bis 02.15 Uhr am Mercedes-Simulator die optimalen Daten gesucht - dennoch reicht es für Russell und Hamilton nicht für ganz vorne.

Dort herrscht einsam Max Verstappen, obwohl der sich am Samstag einen seltenen Fauxpas leistete. Beim Rausfahren aus der Box geriet sein Red Bull ins Schlingern und prallte gegen die Mauer, dabei wurde der Frontflügel dermaßen beschädigt, dass er ausgetauscht werden musste. Schlimmer noch erwischte es Sergio Perez, der zum wiederholten Mal im Q1 ausschied und beim Start nur auf Platz 16 steht.

Etwas besser machte es Nico Hülkenberg, der im Haas als Elfter knapp die Top Ten verpasste. Der Finne Valtteri Bottas (Alfa Romeo-Ferrari), zunächst auf Rang 15 geführt, startet ganz hinten, weil er nach dem Qualifying zu wenig Sprit im Tank vorweisen konnte.

Seit dem Rennen in Miami Anfang Mai hat Verstappen jeden Grand Prix gewonnen, ein Sieg am Sonntag (16.00 Uhr) wäre der sechste in Serie. Diese Marke erreichten in der Geschichte der Formel 1 bislang nur Sebastian Vettel, Alberto Ascari, Michael Schumacher und Nico Rosberg.

Noch länger dauert die Serie seines Rennstalls an. In dieser Saison hat Red Bull jeden Grand Prix gewonnen, neun Siege in Folge sind es bislang - besser ist nur McLaren im Jahr 1988 gestartet, mit Ayrton Senna und Alain Prost holte das Team damals die ersten elf Siege der Saison. Überhaupt Prost: Auf den Tag genau vor 33 Jahren, am 8. Juli 1990, holte der viermalige Weltmeister bei seinem Heim-Grand-Prix in Frankreich den 100. Formel-1-Sieg für Ferrari.

Während Prost in seiner Karriere 199 Grand Prix und vier WM-Titel gewann, könnte die Formel-1-Laufbahn des jungen Niederländers Nyck de Vries schon bald zumindest vorläufig beendet sein. In Silverstone verdichteten sich die Gerüchte, dass de Vries schon beim nächsten Rennen auf dem Dünenkurs von Zandvoort durch den australischen Altmeister Daniel Ricciardo ersetzt werden soll.

Platz Name 1 Verstappen 2 Norris 3 Piastri 4 Leclerc 5 Sainz 6 Russell 7 Hamilton 8 Albon 9 Alonso 10 Gasly 11 Hülkenberg 12 Stroll 13 Ocon 14 Sargeant 15 Bottas 16 Pérez 17 Tsunoda 18 Zhou 19 De Vries 20 Magnussen

Alonso mit Problemen - Albon wieder top: Fernando Alonso beendet das Qualifying nur auf Rang neun. Bei Aston Martin geht der Trend eher ein wenig in die falsche Richtung. Alex Albon setzt sich direkt vor Alonso auf den achten Rang und bestätigt einmal mehr seine gute Performance. Er könnte im Rennen noch für eine Überraschung sorgen.

McLaren begeistert! Was für ein Tag für McLaren! Lando Norris verpasst zwar die Pole Position, wird sich jedoch enorm über die erste Startreihe freuen. Und auch dahinter sieht es mehr als gut aus. Oscar Piastri macht das Qualifying für McLaren perfekt und schiebt sich auf den dritten Rang. Damit landen beide McLaren vor den Ferraris und auch den Mercedes. Die Strecke scheint dem McLaren zu liegen, aber auch die Updates, die das Team geliefert hat, scheinen hervorragend zu funktionieren.

Neue beste Runde von Max Verstappen: Lando Norris ist wahnsinnig schnell unterwegs und holt sich kurzzeitig die provisorische Pole. Aber Verstappen ist noch hinter ihm und auf ihn wird es jetzt angekommen. Norris oder Verstappen? Wer schnappt sich den ersten Startplatz? Es ist wieder Verstappen, der in letzter Sekunde das Beste aus sich und dem Red Bull herausquetscht. Max Verstappen sichert sich die Pole Position und zeigt einmal mehr, was für Sergio Perez möglich gewesen wäre.

Leclerc setzt die erste Runde: Es wird ganz eng für Charles Leclerc. Er setzt die absolute Bestzeit im ersten Sektor und ist im zweiten Abschnitt identisch mit Verstappen. Am Ende reicht es ganz knapp nicht für Leclerc. Er bleibt 0.052 Sekunden hinter dem Weltmeister zurück. Auch Sainz kann die Zeit nicht schlagen und reiht sich auf dem dritten Rang ein. Es sind aber noch viele schnell. Bleibt es so?

Schlussphase beginnt: Es geht in die heiße Phase und die Piloten kehren nach und nach auf die Strecke zurück. Wer holt sich die Pole Position?

Alle in der Box: Daneben sind alle Piloten in die Box zurückgekehrt und bereiten sich auf ihren zweiten Run vor. Noch ist nichts entschieden. Vier Minuten vor dem Ende des Qualifyings hat Max Verstappen die Pole Position inne. Lando Norris wäre momentan Zehnter und damit Letzter aus dem Q3.

Boxenfunk Oscar Piastri: "Check the floor. I went off on Turn 13", meldet Piastri seinem Team. Er ist etwas zu hart über die Curbs gefahren, aber grundsätzlich sollte der McLaren solche Erschütterungen aushalten. Zur Vorsicht fährt er dennoch kurz an der Box vorbei.

Neue beste Runde von Max Verstappen: Max Verstappen ist als einziger mit frischen Reifen unterwegs und deklassiert seine Kollegen. Hamilton ist mit 0.633 Sekunden Rückstand Zweiter und muss sich eher nach hinten orientieren. Piastri sowie Leclerc sind ihm ganz dicht auf den Fersen.

12 Minuten: Die Zeit wird, wie an jedem Rennwochenende, immer weniger und so gibt es nun nur noch 12 Minuten für eine schnelle Runde und eine gute Ausgangsposition für das Rennen. Außer Pierre Gasly, der sich etwas mehr Zeit lässt, sind alle Fahrer schon unterwegs.

Q3 gestartet: Der Start von Q3 ist erfolgt. Zum ersten Mal an diesem Tag ist nun auch DRS freigeschaltet worden. Das könnte dem letzten Abschnitt noch einmal richtig Würze verleihen.

Früher Feierabend: Für Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Esteban Ocon, Logan Sargeant und Vallteri Bottas ist im Q2 Schluss. Hülkenberg hat noch bis zuletzt gezittert, wurde aber in letzter Sekunde von Russell auf den elften Platz verdrängt. Auch Alonso legt noch einmal einen drauf und so reicht es für den Deutschen am Ende nur für Platz 12.

Q2 beendet: Das Q2 ist beendet. Max Verstappen schnappt sich die Bestzeit vor Piastri, der sich noch vor seinen Teamkollegen schieben kann. Norris ist Dritter und hält Albon in Schach, der wieder klasse Arbeit leistet.

Neue beste Runde von Max Verstappen: Max Verstappen setzt eine neue Rundenbestzeit. Trotz eines kleinem Wacklers in der letzten Kurve unterbietet der aktuelle Weltmeister die Zeit von Norris um 0.340 Sekunden. Die Uhr ist abgelaufen. Wer kann sich noch verbessern?

Zwei Minuten noch: Die Uhr tickt gnadenlos herunter und viele Piloten befinden sich nun auf ihrer Out Lap. Zwei Minuten bleiben im Q2 noch, um den Einzug in den letzten Abschnitt des Qualifyings zu schaffen. Gasly ist momentan der Fahrer auf dem wackelnden Stuhl.

Neue beste Runde von Lando Norris: Weiter geht es mit den Bestzeiten. Lando Norris bestätigt den Aufwärtstrend und den hervorragend funktionieren McLaren. Norris führt das Feld vor Hamilton und seinem Teamkollegen Piastri an.

Neue beste Runde von Lewis Hamilton: Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Die Zuschauer werden laut und das kann in Silverstone nur eins bedeuten: Lewis Hamilton zimmert die neue Bestzeit auf den Asphalt. Mit einer 1:28.545 ist er 0.022 Sekunden vor Piastri.

Neue beste Runde von Oscar Piastri: Fünf Minuten vor Schluss setzt Oscar Piastri die neue Bestzeit. Diese schnappt er Max Verstappen weg, der mit 0.003 Sekunden nur hauchdünn zurückbleibt.

Track Limits bei Stroll und Sargeant: Für Logan Sargeant und Lance Stroll kommt es ganz dicke. Beiden werden ihre besten Rundenzeiten gestrichen und damit geht es auf die Plätze 13 und 14 zurück. Sie müssen zwingend noch einen Angriff starten.

Neue beste Runde von Fernando Alonso: Fernando Alonso übernimmt im zweiten Teil der Qualifikation die Führung. Leclerc und Albon sind hinter ihm und sichern sich die Plätze drei und zwei. Für die Mercedes könnte es eng werden. Russel ist derzeit auf Rang elf zu finden, Hamiton ist sogar nur auf Platz 13 gelistet. Beide fahren jetzt mit neuen Reifen zurück auf die Strecke.

Gasly schnell: Aber auch Pierre Gasly sieht gut aus. Er kämpft um die führende Position, bleibt schlussendlich aber 0.044 Sekunden hinter Lando Norris zurück. Damit setzt er sich aber vorerst vor Max Verstappen fest. Bottas hat derzeit noch keine Zeit gesetzt. Es ist aber auch gut möglich, dass die Mechaniker seinen Alfa nicht mehr rechtzeitig repariert bekommen.

Neue beste Runde von Lando Norris: Lando Norris setzt auch im Q2 schnell ein Ausrufezeichen. Mit einer 1:29.427 ist er schneller als Sainz und auch als Verstappen, der momentan nicht an die Zeit von Norris herankommt. Alle Fahrer sind auf der soften Reifenmischung unterwegs.

15 Minuten: Im Q2 bleibt den 15 Fahrern nur noch 15 Minuten Zeit für ihre schnelle Runde. Noch befinden sich alle Piloten auf ihrer Out Lap ohne gewertete Zeit.

Q2 gestartet: Das Q2 ist gestartet. Fernando Alonso steht als Erster bereit und verlässt die Boxengasse in Richtung Strecke. Generell sind alle Fahrer früh dabei und wollen eine schnelle Rundenzeit setzen, bevor es möglicherweise doch wieder einen Regenschauer geben könnte.

Wer ist raus? Für wen ist ebenfalls im Q1 Schluss? Neben Perez trifft es noch Tsunoda, Zhou, de Vries und eben Kevin Magnussen, der nicht noch einmal starten konnte.

Q1 beendet: Das Q1 ist beendet und mit Sergio Perez als 16. gibt es eine weitere faustdicke Überraschung hinten. Aber auch vorne ist die Überraschung mindestens genauso groß. Lando Norris holt sich die Bestzeit im Q1 und verweist Charles Leclerc, George Russel und Max Verstappen auf die Plätze dahinter.

Perez ist raus! Ein Drama ereignet sich wieder einmal um Sergio Perez. Zum fünften Mal in Folge schafft es der Red-Bull-Pilot nicht unter die besten Zehn. Er war der erste Fahrer, der eine Rundenzeit nach dem Re-Start gesetzt hat und wurde nach und nach weiter durchgereicht. Durch die gelbe Flagge von Bottas blieb ihm auch keine zweite schnelle Runde, sodass er als 15. in den bitteren Feierabend geschickt wird.

Gelbe Flagge: Valtteri Bottas dreht sich im zweiten Sektor und macht alle Hoffnungen auf die dahinter ihm fahrenden zunichte. Damit tickt die Uhr auf Null und alle Fahrer setzen ihre Zeiten. Es gab noch so viele Positionswechsel, dass wir uns erst einmal sortieren müssen.

Neue beste Runde von Lando Norris: Lando Norris setzt eine neue Rundenbestzeit. Albon bleibt nicht lange vorne, denn Norris ist über eine halbe Sekunde schneller. Kann noch jemand diese Zeit unterbieten?

Neue beste Runde von Alex Albon: Alex Albon riskiert alles auf seiner letzten schnellsten Runde und verbessert sich vom letzten Rang auf Platz Platz 1! Mit einer 1:29.466 setzt er die absolute Bestzeit und auch Logan Sargeant zieht nach und wird Zweiter.

Es geht weiter: Es geht weiter! Wer kann sich noch ins Q2 retten und für wen ist das Qualifying in wenigen Minuten vorbei?

Max Verstappen trifft die Wand: Kuriose Szenen von Max Verstappen. Bei der Ausfahrt aus seiner Box hatte er mit untersteuern zu kämpfen und nimmt die Wand mit. Er bricht sich den Frontflügel und muss zurückgerollt werden. Der Austausch der Nase kostet ihm jetzt immerhin keine Zeit und er kann sich einreihen.

16:25 geht es weiter: Jetzt ist bekannt, dass es in drei Minuten weitergehen soll. Die Fahrer müssen dann alles auf ihrer Out Lap geben, um noch eine gewertete Runde zu setzen.

Perez steht bereit: Es ist noch nicht bekannt, wann es weitergehen wird, aber Sergio Perez steht bereits als Erster am Ausgang der Boxengasse und will seine Zeit verbessern. Als 14. hat er das Q2 noch nicht sicher in der Tasche.

Rote Flagge: Das Q1 wird mit der roten Flagge unterbrochen, da Magnussen seinen Haas nicht von der Strecke bekommt. Drei Minuten und elf Sekunden stehen noch auf der Uhr. Nach dem jetzigen Stand wären Magnussen sowie beide Alfa Romeos und beide Williams im Q1 ausgeschieden.

Gelbe Flagge: Kevin Magnussen bleibt mitten auf der Strecke stehen. Wo genau das Problem ist, ist derzeit noch nicht zu erkennen. Er kann aber aus eigener Kraft nicht mehr weiterfahren.

Viele kleine Ausritte: Derweil gibt es mehrere Phasen, die nach und nach von der Strecke abkommen. In der Wiederholung sieht man Hülkenberg im Kiesbett, aber auch Logan Sargeant hat Probleme seinen Williams um die Kurven zu lenken.

Neue beste Runde von Max Verstappen: Max Verstappen macht das was er am Besten kann, nämlich die Session von vorne bestimmen. Eine 1:30.719 ist derzeit die Zeit, die es zu schlagen gilt. Damit ist er Schneller als Alonso, der weiterhin auf Rang zwei gastiert.

Regen wird mehr: Der Regen nimmt zu, aber für Intermediates reicht es noch nicht. Dennoch könnte dies schon eine entscheidene Phase sein, denn die Rundenzeiten werden nicht schneller, je mehr Regen auf die Strecke fällt. Momentan wären Zhou, Sargeant, Bottas, Albon und Hülkenberg raus. Hülkenberg hat dabei Pech, denn ihm wurde seine schnellste Runde soeben gestrichen.

Neue beste Runde von Fernando Alonso: In der Zwischenzeit holt sich Fernando Alonso mit einer 1:31.437 die Bestzeit vor Verstappen und Stroll. Wenn man die Zeiten aus den Trainings daneben legt ist hier noch deutlich Luft nach oben.

Boxenfunk Logan Sargeant: "Starting to rain", meldet Logan Sargeant seinem Team über den Boxenfunk.

Gelbe Flagge: Hamilton ist der erste Fahrer, der eine schnelle Zeit setzen will. In Kurve 15, also kurz vor der Start- und Zielgeraden dreht er sich ins Kiesbett. Hier hat er ganz offensichtlich noch eine nasse Stelle erwischt. Er kann aus eigener Kraft aber weiterfahren, macht aber Norris sowie Alonso die Runde kaputt, die kurz hinter ihm gefahren sind.

Reifenwahl: 18 Minuten verbleiben alle Piloten sich unter die besten 15 zu schieben. Leclerc, Sainz, Sargeant, Magnussen und Hülkenberg sind auf dem Intermediate unterwegs. Alle anderen Piloten haben den roten Reifen, also einen Slick, aufgezogen. Die Strecke ist zum großen Teil bereits abgetrocknet, sodass die Regenreifen tendenziell schnell wieder gewechselt werden.

Start Qualifying: Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Qualifyings in Silverstone ist erfolgt. Die Rennleitung stuft die Strecke noch als nass ein. Daher ist DRS nicht erlaubt! Die Fahrer sind sich auch nicht einig, welcher Reifen momentan der Richtige ist. Die Mercedes gehen auf dem soften Reifen hinaus, wohhingegen viele andere Piloten, unter anderem die beiden Ferraris, den Intermediate gewählt haben.

Vor Beginn: Das Wetter wird beim heutigen Qualifying sicher keine unentscheidene Rolle spielen. Im 3. Training hat es nach ungefähr 25 Minuten angefangen zu regnen und nicht mehr aufgehört. Die Fahrer benötigten zwar keine Full Wet Reifen, aber ohne den Intermediate ging zum Abschluss der Session nichts. Einige Fahrer, wie beispielsweise Pierre Gasly, kamen mit den Bedingungen gut klar und wünschen sich sogar Regen für das Qualifying. Jetzt gerade ist es aber trocken und es könnte mit den Slicks gefahren werden.

Vor Beginn: Im letzten Training am Vormittag fuhr Charles Leclerc im Ferrari die Bestzeit. Für Weltmeister Verstappen sprang nur ein ungewohnter achter Platz heraus. Erneut eine beeindruckende Vorstellung lieferte Alex Albon im bisher deutlich unterlegenen Williams ab. Wird auch das Qualifying so kurios?

Vor Beginn: Als großer Favorit geht heute einmal mehr Max Verstappen in das Qualifying. Der amtierende Weltmeister dominiert die Saison aktuell scheinbar nach Belieben, in die vergangenen vier Rennen startete der Red-Bull-Fahrer von Startplatz eins aus. Sichert sich Verstappen heute erneut die Pole-Position?

Vor Beginn: Das Qualifying auf dem Silverstone Circuit startet um 16.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Großbritannien.

Formel 1 Silverstone: Qualifying beim GP von Großbritannien heute live im TV und Livestream

Sky zeigt in Deutschland das heutige Qualifying live im Pay-TV ab 15.30 Uhr auf Sky Sport F1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

In Österreich zeigt sich heute das ORF für die Free-TV-Übertragung des Qualifyings beim GP von Großbritannien zuständig. Der Sender startet um 15.40 Uhr mit seiner Übertragung. In der ORF-TVthek seht Ihr das Spektakel im Livestream. Auch in Österreich zeigt Sky den heutigen Kampf um die Pole im Pay-TV.

Im Livestream zeigt zu guter Letzt F1TV das Qualifyings beim GP von Großbritannien live und vollumfänglich. Den Livestream von F1TV seht Ihr in Österreich als Bestandskunden.

