Formel 1 Silverstone, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Großbritannien im TV, Livestream und Liveticker

Der Grand Prix von Großbritannien wird heute mit zwei Freien Trainings eröffnet. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Sessions live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Nachdem am vergangenen Wochenende beim Grand Prix von Österreich zum zweiten Mal in der laufenden Saison ein Sprintrennen zum Einsatz kam, kehrt die Formel 1 für den Großen Preis von Silverstone wieder zu seiner traditionellen Wochenendstruktur zurück. Am heutigen Freitag, den 7. Juli, werden auf dem Silverstone Circuit zwei Freie Trainings absolviert. Das erste geht um 13.30 Uhr deutscher Zeit los, das zweite folgt später um 17 Uhr.

Formel 1, GP von Großbritannien: Der Zeitplan im Überblick

Datum Beginn Event Freitag, 7. Juli 13.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 7. Juli 17.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 8. Juli 12.30 Uhr 3. Freies Training Samstag, 8. Juli 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 9. Juli 16.00 Uhr Rennen

Formel 1 Silverstone, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Großbritannien im TV und Livestream

Wie es bislang bei jeder Formel-1-Session in dieser Saison der Fall war, kümmert sich der Pay-TV-Sender Sky, der die Rechte der Motorsportkönigsklasse in Deutschland besitzt, auch heute um die Übertragung der beiden Freien Trainings.

Dafür werden die Sender Sky Sport F1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD genutzt. Dort geht die Übertragung des 1. Freien Trainings um 13.15 Uhr los, das zweite wird ab 16.45 Uhr gezeigt. Sascha Roos und Ralf Schumacher begleiten Euch dabei durch das Geschehen.

Weiters ist Sky auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Um Zugriff auf diesen zu bekommen, wird ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

In Österreich ist der Formel-1-Freitag im ORF zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt die Trainings sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek.

Zu guter Letzt stellt der Streamingdienst F1TV seinen Bestandskunden ebenfalls Übertragungen zu den heutigen Trainings zur Verfügung.

Formel 1 Silverstone, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Großbritannien im Liveticker

Auch SPOX ist heute live mit dabei, wenn der Grand Prix von Silverstone eröffnet wird. Wir tickern die beiden Trainings nämlich live und ausführlich mit. So verpasst Ihr nichts Wichtiges vom Geschehen auf der Insel.

Hier geht es zum Liveticker des 1. Freien Trainings.

Hier geht es zum Liveticker des 2. Freien Trainings.

Formel 1: Der Rennkalender