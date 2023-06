Beim GP von Spanien steht für die Fahrer heute das Rennen auf dem Programm. Doch wer zeigt / überträgt den Grand Prix live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Formel 1, Rennen beim GP von Spanien: Datum, Termin, Infos

In der Formel 1 geht es heutigen Sonntag, 4. Juni, wieder um Punkte. Das Rennen beim GP von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wird um 15 Uhr gestartet.

Nach dem eindrucksvollen Triumph in den engen Straßen von Monaco, ist Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) auch heute der Favorit auf den Sieg. Chancen auf das Podium wird neben Verstappens Markenkollege Sergio Perez auch den beiden Lokalmatadoren Fernando Alonso (Austin Martin) und Carlos Sainz jr. (Ferrari) eingerechnet.

Im vergangenen Jahr gewann Verstappen den Großen Preis von Spanien vor Perez und George Russell (Mercedes). Kann der Niederländer seinen Vorjahreserfolg wiederholen?

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Spanien live im TV und Livestream?

Live im Free-TV wird das Rennen beim GP von Spanien heute nicht ausgestrahlt. Dennoch dürfen sich alle deutschen Formel-1-Fans auf eine kostenlose Übertragung freuen. Der exklusive Rechteinhaber Sky zeigt das Rennen nämlich für alle zugänglich im Livestream auf skysport.de, über die Sky Sport App sowie über seinen YouTube-Kanal.

Im Pay-TV zeigt Sky das Rennen beim GP von Spanien samt Vorberichterstattung ab 13.30 Uhr auf Sky Sport F1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD. Für Sky berichten heute Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher vom Rennen. Einen kostenpflichtigen Livestream bietet Sky via WOW, dem Streamingkanal des Pay-TV-Senders, an. In der Sky-Go-App können Sky-Kunden des Rennen zudem ohne weitere anfallende Kosten live verfolgen.

In Österreich wird das Rennen im Free-TV auf ORF1 im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek live gezeigt.

Das Rennen in Monaco und die ganze Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Spanien live im TV und Livestream? - Die Startaufstellung

Formel 1: Rennen beim GP von Spanien Platz Name 1 Max Verstappen 2 Carlos Sainz jr. 3 Lando Norris 4 Lewis Hamilton 5 Lance Stroll 6 Esteban Ocon 7 Nico Hülkenberg 8 Fernando Alonso 9 Oscar Piastri 10 Pierre Gasly 11 Sergio Perez 12 George Russell 13 Zhou Guanyu 14 Nyck de Vries 15 Yuki Tsunoda 16 Valtteri Bottas 17 Kevin Magnussen 18 Alexander Albon 19 Charles Leclerc 20 Logan Sargeant

Formel 1, heute live: Rennen beim GP von Spanien im Liveticker

SPOX bietet heute zum Rennen einen ausführlichen Liveticker an. In diesem halten wir Euch zeitnah über jedes Überholmanöver, jeden Boxenstopp und jede Wendung im Rennverlauf auf dem aktuellen Stand.

Hier geht es zum Liveticker GP von Spanien.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Spanien live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Rennen, GP von Spanien

Rennen, GP von Spanien Runde: 8. Rennen der Saison

8. Rennen der Saison Datum: 4. Juni 2023

4. Juni 2023 Rennstart: 15 Uhr

15 Uhr Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Streckenlänge: 4,675 Kilometer

4,675 Kilometer Rennrunden: 66

66 Übertragung im TV: Sky, ORF1

Übertragung im Livestream: Sky, ORF1, F1TV

Übertragung im Liveticker: SPOX

© getty Lokalmatador Fernando Alonso will heute um den Sieg mitfahren.

Formel 1: Der Rennkalender