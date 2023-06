Für die Formel-1-Piloten steht beim Rennwochenende in Barcelona am heutigen Samstag das Qualifying auf dem Programm. Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Spanien live im TV und Livestream und wo seht Ihr den Kampf um die Pole heute live im Free-TV? SPOX hat für Euch die Antwort.

Am heutigen Samstag, den 03. Juni, geht beim GP von Spanien das Qualifying über die Bühne. Das Spektakel beginnt um 16.00 Uhr auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Im Fokus steht am heutigen Tag unter anderem Lokalmatador Fernando Alonso. Der Spanier befindet sich seit Wochen in bestechender Form, das Rennen in Monaco beendet Alonso am vergangenen Wochenende hinter Max Verstappen als Zweiter. Wie weit geht es heute für den Aston-Martin-Pilot nach vorne?

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Spanien live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Qualifying, GP von Spanien

Qualifying, GP von Spanien Datum: 03. Juni 2023

03. Juni 2023 Beginn: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Streckenlänge: 4,675 Kilometer

4,675 Kilometer Streckenrekord: 1:18.149, Max Verstappen (2021)

1:18.149, Max Verstappen (2021) Übertragung im TV: Sky, ORF1

Übertragung im Livestream: Sky, ORF1, F1TV

Übertragung im Liveticker: SPOX

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Spanien live im TV und Livestream?

Sky zeigt in Deutschland am heutigen Tag das Qualifying beim GP von Spanien live im TV und Livestream. Das Qualifying Circuit de Barcelona-Catalunya seht Ihr dort im Pay-TV, nur das morgige Rennen überträgt Sky kostenfrei im Livestream. In Österreich bietet sich Euch heute dagegen die Option den Kampf um die Poleposition im Free-TV zu sehen.

© getty Der amtierende Weltmeister Max Verstappen führt die Fahrerwertung an.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Spanien live im TV und Livestream? - Die Übertragung in Deutschland

Im Pay-TV zeigt Sky das Qualifying beim GP von Spanien live und in voller Länge auf Sky Sport F1 (HD) und auf Sky Sport Top Event. Sky startet heute mit seiner Übertragung um 15.30 Uhr. Das Kommentatoren-Duo des Pay-TV-Senders bilden wie üblich Sascha Roos und Ralf Schumacher.

Im Livestream überträgt Sky den Kampf um die Poleposition auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya zum einem auf seiner Streamingplattform WOW. In der Sky-Go-App seht Ihr als Sky-Kunden zudem Euer gesamten Inhalte live und vollumfänglich im Livestream. Im kostenlosen Livestream überträgt der ORF heute das Qualifying. Wie Ihr in Deutschland auf die Übertragung des österreichischen Senders zugreifen könnt, erfahrt Ihr hier.

© getty Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso zeigte sich zuletzt in starker Form.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Spanien live im TV und Livestream? - Die Übertragung in Österreich

Auch in Österreich überträgt Sky heute das Qualifying auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya live im Pay-TV und im Livestream. Im Free-TV seht Ihr den Kampf um die Pole beim GP von Spanien alternativ im ORF live und in voller Längen.

Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt das Qualifying live ab 15.35 Uhr. Der ORF bietet zudem eine Livestream-Übertragung des heutigen Formel-1-Events an. Den Livestream des ORF findet Ihr der ORF-TVthek.

Zu guter Letzt überträgt F1TV das Qualifying beim GP von Spanien im Livestream. Zugriff auf den Livestream des Streamingdienstes habt Ihr in Österreich nur als Bestandskunden.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung nach 7 von 23 Rennen*

Fahrerwertung:

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 144 2. Sergio Pérez (Red Bull) 105 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 93 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 69 5. George Russell (Mercedes) 50 6. Carlos Sainz (Ferrari) 48 7. Charles Leclerc (Ferrari) 42 8. Lance Stroll (Aston Martin) 27 9. Esteban Ocon (Alpine) 21 10. Pierre Gasly (Alpine) 14

Konstrukteurswertung:

Pos. Team Pkt. 1. Red Bull Racing 249 2. Aston Martin 120 3. Mercedes-Benz 119 4. Ferrari 90 5. Alpine 35 6. McLaren 17 7. Haas 8 8. Alfa Romeo 6 9. AlphaTauri 2 10. Williams 1

*Der Große Preis der Emilia Romagna musste aufgrund der starken Regenfälle in der Region abgesagt werden.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Spanien live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt das Qualifying beim GP von Spanien heute nicht live im TV und Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir begleiten für Euch das komplette Spektakel im Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

