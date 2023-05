Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Monaco im TV, Livestream und Liveticker

In Monaco findet an diesem Wochenende das nächste Formel-1-Rennen statt. Heute gehen die ersten Freien Trainings über die Bühne. Wir zeigen Euch, wie Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach der Absage des Grand Prix von Imola in Italien wird in der Formel 1 endlich wieder der Betrieb aufgenommen. Das sechste Rennwochenende der Saison wird am heutigen Freitag, den 26. Mai, jedoch nicht in Imola, sondern im Fürstenstaat Monaco eröffnet. Zwei Freie Trainings stehen auf dem Plan, das erste davon geht um 13.30 Uhr deutscher Zeit los, weiter geht es auf dem legendären Circuit de Monaco um 17 Uhr.

Morgen starten die Motoren dann wieder um 12.30 Uhr, um das dritte Freie Training zu absolvieren, ehe um 16 Uhr das Qualifying über die Bühne geht. Um Punkte gekämpft wird dann am Sonntag (28. Mai) um 15 Uhr beim Rennen.

Formel 1, GP von Monaco: Der Zeitplan im Überblick

Datum Event Start Fr., 26.05 1. Freies Training 13.30 Uhr Fr., 26.05 2. Freies Training 17 Uhr Sa., 27.05 3. Freies Training 12.30 Uhr Sa., 27.05 Qualifying 16 Uhr So., 28.05 Rennen 15 Uhr

© getty Weltmeister Max Verstappen führt die Fahrerwertung an.

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Monaco im TV und Livestream

Neues Rennwochenende, selbe Übertragungssituation - zumindest in Deutschland. Sky besitzt die Exklusivrechte an der Formel 1 in Deutschland und bietet daher beide Freien Trainings live und in voller Länge an. Dafür genutzt werden die Sender Sky Sport F1 HD und Sky Sport Top Event. Die Übertragung des 1. Freien Trainings geht um 13.15 Uhr los, Kommentator Sascha Roos und das Experten-Duo Ralf Schumacher und Timo Glock führen Euch auch dieses Mal durch das Ereignis.

Um 16.45 Uhr, wenn sich der Pay-TV-Sender für das 2. Freie Training zurückmeldet, ist wieder dasselbe Personal zu hören und zu sehen.

Was Sky im TV anbietet, ist zeitgleich auch im Livestream zu sehen. Um Zugriff auf den Livestream zu bekommen, wird ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zum Streamingdienst WOW benötigt.

Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

In Österreich ist nach zwei ORF-Rennen endlich wieder ServusTV an der Reihe mit der Übertragung. Fürs 1. Training geht ServusTV um 13.15 Uhr auf Sendung, Training Nummer zwei wird ab 16.45 Uhr übertragen. Auch ServusTV stellt wie Sky parallel dazu einen Livestream zur Verfügung, allerdings grundsätzlich nur für Österreicherinnen und Österreicher. In grenznahen Gebieten oder via VPN können auch Deutsche in einigen Fällen das TV- und Livestream-Angebot des österreichischen Senders nutzen.

Darüber hinaus kümmert sich auch F1TV, der Streamingdienst der Formel 1, um die beiden Trainings heute. Einzig Bestandskunden können darauf zugreifen.

© getty In Monaco steigt der 6. Grand Prix der Saison.

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Monaco im Liveticker

SPOX ist heute ebenfalls mit dabei, wenn die Piloten auf dem legendären Stadtkurs in Monaco herumkreisen. In Form von Livetickern bieten wir all jenen, die mit Sky, ServusTV oder F1TV nichts anfangen können, die Möglichkeit, bei beiden Freien Trainings live mit dabei zu sein.

Hier geht es zum Liveticker des 1. Freien Trainings.

Hier geht es zum Liveticker des 2. Freien Trainings.

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Monaco im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Eine Runde auf dem engen Stadtkurs im Fürstenstaat ist 3.337 Meter lang und besteht aus elf Rechts- und acht Linkskurven. Beim Rennen am Sonntag müssen die Fahrer somit 78 Runden absolvieren. Im vergangenen Jahr konnte Sergio Pérez den Sieg einfahren.

Streckenname Circuit de Monaco Länge 3.337 Meter Runden 78 Distanz 260,520 km Rechtskurven 11 Linkskurven 8

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Monaco im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event: Grand Prix von Monaco

Grand Prix von Monaco Datum: Freitag, 26. Mai 2023

Freitag, 26. Mai 2023 Ort: Monaco

Monaco Strecke: Circuit de Monaco

Circuit de Monaco Übertragung im TV: Sky, ServusTV (Österreich)

Übertragung im Livestream: Sky, ServusTV (Österreich), F1TV

Liveticker: SPOX

