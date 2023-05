Formel 1: Pay-TV-Sender Sky zeigt zwei Saisonrennen im kostenlosen YouTube-Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky wird zwei Rennen der Formel-1-Saison 2023 via Livestream auf dem eigenen YouTube-Kanal übertragen.

Sky ist verpflichtet, mindestens vier der insgesamt 23 Saisonrennen frei empfangbar auszustrahlen. In den vergangenen Jahren vergab der Pay-TV-Sender dafür eine Sublizenz an den Privatsender RTL, in den Verhandlungen über die Rechteverteilung in dieser Saison konnte man sich jedoch nicht einigen.

Anstatt eine Lizenz an einen anderen Sender zu vergeben, wird Sky die Übertragung nun via YouTube selbst in die Hand nehmen. Dort werden am 21. Mai der Große Preis der Emila-Romagna und am 23. Juli der Große Preis von Ungarn zu sehen sein. Wie und wo Sky die anderen beiden Rennen übertragen wird, ist noch nicht bekannt.

Mit der Übertragung auf YouTuve möchte Sky vor allem das jüngere Publikum für die Formel 1 begeistern. "Die Gesellschaft wandelt sich in ihrer Mediennutzung, Streaming gewinnt an Relevanz. Mit dem zusätzlichen Angebot der Formel-1-Liveübertragung über skysport.de, die Sky Sport App sowie auf unserem Sky Sport DE YouTube-Kanal reagieren wir auf diese Veränderungen", wird Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland zitiert.

Bei den frei empfangbaren Übertragungen werden wie gewohnt Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher die Zuschauer durch den Grand Prix begleiten. Werbeunterbrechungen, welche bei den Rennen auf RTL üblich waren, soll es ausdrücklich nicht geben.