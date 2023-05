Formel 1 - Lewis Hamilton gesteht: "Habe über Wechsel zu Ferrari nachgedacht"

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat zugegeben, sich in der Vergangenheit mit einem Wechsel zu Ferrari beschäftigt zu haben. Außerdem sprach der 38-Jährige über seine Zukunft bei den Silberpfeilen und der Formel 1.

"Ich habe über die Ferrari-Fahrer nachgedacht und sie auf den Bildschirmen an der Rennstrecke beobachtet, und natürlich fragt man sich, wie es wäre, in Rot zu fahren", sagte der siebenfache Weltmeister gegenüber ESPN, angesprochen auf seine derzeitige Vertragssituation.

Das Arbeitspapier des Briten läuft nur noch bis zum Ende des Jahres, über eine Verlängerung gab es nach Aussage von Mercedes-Teamchef Toto Wolff aber noch keine Verhandlungen.

Gleichzeitig beteuerte Hamilton, sich bei den Silberpfeilen wohlzufühlen. "Aber dann gehe ich zu meinem Team, zu Mercedes, und das ist mein Zuhause. Ich bin glücklich, wo ich bin. Ich habe noch keinen Vertrag unterschrieben, aber wir arbeiten an einem."

Dass er auch noch in naher Zukunft in der Formel 1 fahren möchte, steht für Hamilton außer Frage. Ein Karriereende kommt für ihn nicht in Frage. "Ich habe nicht vor, in nächster Zeit aufzuhören. Ich bin nicht am Ende meiner Karriere, ich bin nicht in der Abwärtsspirale meiner Karriere. Ich bin in meiner besten Zeit. Es hängt alles davon ab, wie hart ich arbeiten will und wie gut ich körperlich und mental in Form bleibe", führte der Brite aus.

Lewis Hamilton über McLaren-Wechsel: "Darüber nachgedacht, wie es aussehen würde"

Die Hintertür für einen erneuten Wechsel zu einem anderen Team lässt der 38-Jährige allerdings offen. Vor allem eine Rückkehr zu seinem Ex-Team McLaren würde ihn reizen. "Ich habe bei McLaren angefangen. Ich würde gerne glauben, dass ich immer ein Teil der McLaren-Familie sein werde. Ich habe dort angefangen, als ich 13 Jahre alt war [als Nachwuchsfahrer], also habe ich darüber nachgedacht, wie es aussehen würde, wenn ich eines Tages bei McLaren wäre."

Auch ein Wechsel in eine andere Rennserie würde der Brite in Zukunft zumindest nicht kategorisch ausschließen. "Ich habe vor Jahren einen Tausch mit [NASCAR-Pilot] Tony Stewart gemacht, das war lustig. Irgendwann würde ich das gerne mal ausprobieren. Ich glaube nicht, dass es ein Traum von mir ist, in einer anderen Serie zu fahren, aber ich bin ein Bewunderer und ein Fan des Rennsports und anderer Sportarten, also würde ich es immer gerne versuchen."

Hamilton bestreitet derzeit seine insgesamt 17. Saison in der Königsklasse des Motorsports. Bereits in seinem zweiten Jahr wurde er mit McLaren Weltmeister, seine weiteren sechs Titel fuhr er allesamt mit Mercedes ein.