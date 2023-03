Formel 1: FIA kündigt nach Alonso-Hängepartie Aufarbeitung an

Der Automobil-Weltverband FIA hat nach dem Strafen-Wirrwarr beim Großen Preis von Saudi-Arabien durch einen Sprecher eine "offene Herangehensweise an die Überprüfung und Verbesserung der Prozesse" angekündigt.

Der Fall soll am Donnerstag im zuständigen FIA-Gremium diskutiert werden, vor dem Großen Preis von Australien (2. April) werde eine Klarstellung erfolgen.

Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso hatte nach Rennende in Dschidda eine Zehn-Sekunden-Strafe erhalten, weil ein Mechaniker im laufenden Grand Prix vor Absitzen einer Fünf-Sekunden-Strafe in der Boxengasse den Wagen mit der Startnummer 14 berührt hatte. Diese Strafe aber wurde später revidiert, die Reihenfolge bei Überfahren der Ziellinie war wiederhergestellt.

"Die Entscheidung der Sportkommissare, den Wettbewerber anzuhören und ihm das Recht auf Überprüfung zu gewähren, war das Ergebnis neuer Beweise bezüglich der Definition von 'Arbeiten am Auto'", heißt es. Für diese habe es "widersprüchliche Präzedenzfälle" gegeben, "dies wurde durch diesen speziellen Umstand deutlich."

Alonso wiederum dankte den Mitgliedern seines Rennstalls für die "harte Arbeit und Entschlossenheit", allerdings kritisierte der Weltmeister von 2005 und 2006 auch die Formel-1-Schiedsrichter, indem er von einer "FIA-Show" sprach.

Durch seinen zurückgewonnen dritten Platz erreichte der Spanier darüber hinaus als sechster Formel-1-Fahrer die Marke von 100 Podestplätzen. Seine ersten 97 Podestplätze hatte Alonso zwischen 2003 und 2014 geholt, auf Nummer 98 musste er bis 2021 warten, nun folgten gleich zwei Podien binnen zwei Rennen.

An der Spitze des Rankings liegt Mercedes-Pilot Hamilton (191) vor Schumacher (155), Vettel (122), Prost (106) und Räikkönen (103). Auf Rang acht, direkt hinter Ayrton Senna (80), rangiert noch Doppel-Weltmeister Max Verstappen (79). Der Niederländer schickt sich aber an, als Nächster und in nicht allzu ferner Zukunft in den Hunderter-Klub vorzustoßen.