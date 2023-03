Formel 1 - Erkenntnisse zum Saudi-Arabien-GP: Nico Hülkenberg droht das Schumacher-Schicksal

Beim Großen Preis von Saudi-Arabien gibt es für die Scuderia Ferrari ein böses Erwachen. Nico Hülkenberg muss derweil aufpassen, nicht ein zweiter Mick Schumacher zu werden und die Rennleitung hinterlässt den fast schon gewohnt schlechten Eindruck. Die Erkenntnisse zum Rennen in Dschidda.

Zumindest für die Reifen-Problematik dürfte so schnell keine Besserung in Sicht sein. Mit dem Australien-GP steht in zwei Wochen das nächste Hitze-Rennen vor der Türschwelle. Dass die Scuderia bis dahin große Fortschritte erzielen kann, ist quasi ausgeschlossen. Worauf man bei den Roten bauen kann, ist der vergleichsweise gute Speed im Qualifying sowie eine gute Performance von Leclerc auf dem weichen Reifen im ersten Stint. Das ist, zumindest fürs Erste, der einzige Lichtblick.

Und dann wären da noch die üblichen Ferrari-Krankheiten. So gab es zwischen Leclerc und dessen Renningenieur Xavier Marcos Padros während des Rennens die Scuderia-typischen Kommunikationsprobleme in der Hitze des Gefechts. Während der Safety-Car-Phase hatte Padros Leclerc zu kurzfristig über ein Fernduell mit Lewis Hamilton informiert, sodass der Monegasse nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte, als der Mercedes-Pilot vor ihm aus der Boxengasse auf die Strecke zurückkehrte.

Speziell im Verkehr, in der sogenannten Dirty Air hinter anderen Fahrzeugen, sei der Reifenverschleiß zu hoch, um konstant gute Longrun-Zeiten abzuliefern. "Wenn wir die Reifen selbst in Clean-Air überhitzen, dann muss man sich nur vorstellen, was passiert, wenn wir hinter anderen Autos fahren. Dann fressen wir die Reifen regelrecht auf! Wir brauchen freie Fahrt, wenn wir halbwegs ordentliche Rundenzeiten fahren wollen", analysierte Leclerc.

Doch von der Mini-Aufbruchstimmung ist nicht mehr viel übrig. Nach einigermaßen zufriedenstellenden Testfahrten ist man auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Das Problem der Scuderia ist nicht einmal das Auto an sich - das ist nach Aussagen von Vasseur und Co. mehr als konkurrenzfähig und durchaus im Stande, um Siege und Podestplätze mitzufahren.

Zwei Rennen ist die aktuelle Saison erst alt und schon jetzt macht es den Anschein, als müsse die große Scuderia Ferrari ihre Titel-Träume ein weiteres Mal vorzeitig begraben. Nach einem ausbaufähigen Saisonstart in Bahrain, wo man zwar in Person von Carlos Sainz "nur" auf Rang vier landete, mit Charles Leclerc bis zu dessen technischem Ausfall aber immerhin auf Podiums-Kurs lag, folgte in Dschidda die bittere Realität für die Roten.

2. Hülkenberg droht das Schumacher-Schicksal

Zwei Rennen ist Nico Hülkenberg seit seiner Rückkehr in die Formel 1 nun gefahren. Für eine finale Bewertung des 35-Jährigen ist es zwar noch etwas verfrüht. Ein erstes, kleineres Fazit kann man nach den Läufen in Bahrain und Saudi-Arabien aber durchaus ziehen - und das fällt gemischt aus.

Positiv anzumerken ist ohne Frage die Stärke Hülkenbergs im Qualifying. Die Zeitenjagd am Samstag war schon in der Vergangenheit eine Paradedisziplin des Haas-Piloten, was er unzählige Male unter Beweis stellte - etwa im Jahr 2009, als er in Brasilien im unterlegenen Williams sensationell zur Pole Position fuhr.

Auch in dieser Saison kann er augenscheinlich auf diese Stärke bauen. In den beiden bisherigen Qualifikationen landete er zweimal auf dem zehnten Platz. Auch wenn ihm in Dschidda die Strafversetzung von Charles Leclerc sowie die technischen Probleme von Max Verstappen in die Karten spielten, ist das im unterlegenen Haas eine nicht zu unterschätzende Leistung.

Wo wir dann aber auch schon bei den Problemen wären, mit denen sich Hülkenberg herumschlagen muss. Der VF-23 ist entgegen den Hoffnungen nämlich kein Auto, mit dem man ernsthaft um Punkteplatzierungen kämpfen kann. Aktuell sehen, speziell wenn es Sonntags im Renntrimm zur Sache geht, nur zwei Teams noch schlechter als die US-Amerikaner aus: AlphaTauri und McLaren.

Das macht es für den Emmericher dementsprechend auch deutlich schwieriger, sich in Szene zu setzen. Zumindest in den kommenden Rennen wird Hülkenberg nicht viele Chancen bekommen, sich in Schlagdistanz zu den Top Ten zu bewegen. Wenn sich die Möglichkeit bietet, ist es deshalb umso wichtiger, zuzuschlagen.

Formel 1: Magnussen im Rennen stärker als Hülkenberg

Zu Hülkenbergs Nachteil ist Teamkollege Kevin Magnussen genau dieser Typ von Fahrer, der es in Regelmäßigkeit schafft, in günstigen Situationen zur Stelle zu sein. Das bekam im vergangenen Jahr beispielsweise Mick Schumacher zu spüren, der über die gesamte Saison gesehen nicht unbedingt schwächer als Magnussen performte, in der Summe aber seine Chancen nicht konsequent genug nutzte. Wenn sich einmal eine Möglichkeit ergab, schlichen sich Fehler ein.

Vor allem im Rennen wird sich Hülkenberg deshalb steigern müssen, will er nicht ein ähnliches Schicksal wie Schumacher erfahren. Dort war Magnussen am Sonntag der klar tonangebende Mann, mit einem starken zweiten Stint gelang dem Dänen sogar der Sprung in die Top Ten. "Ich bin offensichtlich immer noch dabei, mich mit dem Auto vertraut zu machen. Ich verlor in der Mitte des Rennens ein wenig den Rhythmus und dann den Anschluss. Ich stand unter Druck von Sargeant [Logan Sargeant (Williams), Anm.d.Red], aber ich konnte ihn aufhalten. Alles in allem hätte ich natürlich gerne einen Punkt geholt", meinte Hülkenberg angesprochen auf seine Leistung.

Das Wichtigste sei es für ihn trotzdem, Erfahrungen mit dem neuen Auto zu sammeln. "Ich denke, das ist für mich das Positivste, was ich von diesem Tag mitnehmen kann", lautete sein Fazit.