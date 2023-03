Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Saudi-Arabien im TV, Livestream und Liveticker

In Saudi-Arabien steigt heute das zweite Formel-1-Rennen der Saison 2023. SPOX verrät, wie Ihr die finale Session beim Grand Prix im Golfstaat live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Exakt zwei Wochen nach dem Saisonauftakt in Bahrain, den der amtierende Weltmeister Max Verstappen ohne Probleme vor Sergio Perez und Fernando Alonso für sich entscheiden konnte, wird die noch junge Formel-1-Saison 2023 am heutigen Sonntag, den 19. März, mit dem nächsten Rennen fortgesetzt. Dieses steigt auf dem Jeddah Corniche Circuit in Dschidda, Saudi-Arabien. Wie das gestrige Qualifying wird auch das Rennen heute um 18 Uhr deutscher Zeit gestartet.

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Fr., 17. März 2023 14.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 17. März 2023 18.00 Uhr 2. Freies Training Sa., 18. März 2023 14.30 Uhr 3. Freies Training Sa., 18. März 2023 18.00 Uhr Qualifying So., 19. März 2023 18.00 Uhr Rennen

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Saudi-Arabien im TV und Livestream

Auch in dieser Saison ist Sky der richtige Ansprechpartner, was die Übertragung der Formel 1 betrifft. Beim Pay-TV-Sender werden alle Sessions der Saison stets live und in voller Länge angeboten.

Aus diesem Grund kümmert sich Sky auch logischerweise um die Übertragung des heutigen Rennens in Saudi-Arabien. Bereits um 16.30 Uhr werden auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event interessante Vorberichte zum bevorstehenden Event geliefert. Darum kümmert sich das übliche Duo, bestehend aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

© getty Max Verstappen gewann den Saisonauftakt in Bahrain.

Sky ist zudem nicht nur für die Übertragung im Pay-TV verantwortlich, sondern ist auch mit einem Livestream zum Rennen zur Stelle. Dort bekommt Ihr dieselben Bilder wie im Pay-TV zu sehen, Ihr benötigt für den Zugang allerdings entweder ein SkyGo-Abonnement oder Ihr gelangt mit dem Streamingdienst WOW zu Eurem Ziel.

Seit dem Ausstieg von RTL gibt es in Deutschland die Motorsportkönigsklasse nicht mehr im Free-TV. Davon nicht betroffen ist jedoch das Nachbarland Österreich, das weiterhin alle Rennen im frei empfangbaren Fernsehen im ORF und bei ServusTV anbietet. Für das heutige Rennen in Dschidda zeichnet ORF1 verantwortlich.

Deutsche, die in grenznahen Gebieten wohnen, können sogar ebenfalls den österreichischen Sender empfangen. Aber auch auf die kostenlosen Livestreams in der ORF-TVthek können deutsche Motorsportfans zugreifen. Dafür benötigt wird eine VPN-Verbindung, die das Geoblocking überwindet.

Darüber hinaus ist das zweite Rennen der Saison heute auch bei F1TV, dem hauseigenen Streamingdienst der Formel 1, zu sehen - jedoch nur für Bestandskunden. Der Zugang dazu ist mit Kosten verbunden,

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Saudi-Arabien im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Streckenname Jeddah Corniche Circuit Länge 6.174 Meter Runden 50 Distanz 308,450 km Rechtskurven 11 Linkskurven 16

© getty Fernando Alonso wurde in seinem ersten Rennen als Aston-Martin-Pilot Dritter.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Saudi-Arabien im Liveticker

Ähnlich wie Sky bietet auch SPOX jede einzelne Session in der laufenden F1-Saison an - nämlich in Form von ausführlichen Livetickern. In den vergangenen Tagen waren auf der Website die Freien Trainings und das Qualifying zu sehen, heute wird das Rennen angeboten.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Saudi-Arabien im TV und Livestream - Startaufstellung

Formel 1: Rennen beim GP von Saudi-Arabien Platz Name 1 Sergio Perez 2 Fernando Alonso 3 George Russell 4 Carlos Sainz 5 Lance Stroll 6 Esteban Ocon 7 Lewis Hamilton 8 Oscar Piastri 9 Pierre Gasly 10 Nico Hülkenberg 11 Guanyu Zhou 12 (+10 Pos., neue Elektronik) Charles Leclerc 13 Kevin Magnussen 14 Valtteri Bottas 15 Max Verstappen 16 Yuki Tsunoda 17 Alexander Albon 18 Nyck de Vries 19 Lando Norris 20 Logan Sargeant

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Saudi-Arabien im TV und Livestream - Wichtigste Infos

