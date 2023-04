Formel 1: Qualifying in Australien - Verstappen holt Pole, Mercedes überrascht

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Australien gesichert. Der Red-Bull-Star verwies im Albert Park von Melbourne die Mercedes-Piloten George Russell und Rekordchampion Lewis Hamilton (beide England) auf die Plätze und geht zum 22. Mal in der Königsklasse von Startplatz eins in ein Rennen.

Nico Hülkenberg schaffte es im Haas auch im dritten Qualifying der Saison in die Top Ten. Mit Rang zehn distanzierte der gebürtige Emmericher seinen Teamkollegen Kevin Magnussen (Dänemark/14.) erneut deutlich.

Verstappens Teamkollege Sergio Perez, vor zwei Wochen noch Sieger in Saudi-Arabien, schied nach einem Ausritt ins Kiesbett im ersten Abschnitt aus und muss vom letzten Platz ins Rennen am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky) starten. Der Mexikaner und Verstappen haben ein angespanntes Verhältnis, Perez' Zukunft im Weltmeisterteam gilt trotz Vertrags bis 2024 als offen.

Red Bull gelang letztmals 2011 durch Sebastian Vettel ein Sieg in Melbourne. Verstappens bestes Ergebnis im Albert Park ist der dritte Rang aus dem Jahr 2019.

Formel 1: Qualifying in Australien - Ende des Q3

Hülkenberg aus den Top Ten

Nico Hülkenberg zeigte, dass ihm die Strecke in Australien gut liegt. Der Deutsche konnte sich mit guten Leistungen auf dem zehnten Platz qualifizieren und lag damit weit vor Teamkollege Kevin Magnussen, der 14 war.

Verstappen von Startplatz eins

Die große Überraschung bleibt aus beim Qualifying in Australien und die Pole geht mit Max Verstappen an den großen Favoriten. Dahinter setzte sich Mercedes durch, die sich gutgelaunt zeigen, denn sie galten heute sicherlich nicht als zweitstärkste Kraft. Gar nicht rund lief es hingegen bei Ferrari. Carlos Sainz und Charles Leclerc werden das Rennen mit den Positionen fünf und sieben sicherlich nicht von dem Platz angehen, den man sich vorgestellt hat.

Ende Qualifying

Das Qualifying auf dem Albert Park Circuit ist beendet und es geht zurück an die Box. Hinter den Mercedes folgt Fernando Alonso. Sainz wird Fünfter vor Stroll, Leclerc und Albon. Gasly und Hülkenberg komplettieren die Top Ten.

Max Verstappen gewinnt das Qualifying des Australien Grand Prix

Die Mercedes können sich noch verbessern, aber an Verstappen vorbei geht es nicht. Mit einer 1:16.732 holt sich Max Verstappen souverän die Pole für das Rennen in Australien. 0,236 Sekunden dahinter folgt George Russell. Lewis Hamilton wird Dritter. Toto Wolff nimmt das in der Box mit einem Lächeln zur Kenntnis.

Formel 1: Qualifying in Australien - Das Endergebnis

Rang Fahrer Rennstall 1 Verstappen Red Bull 2 Russell Mercedes 3 Hamilton Mercedes 4 Alonso Aston Martin 5 Sainz Ferrari 6 Stroll Aston Martin 7 Leclerc Ferrari 8 Albon Williams 9 Gasly Alpine 10 Hülkenberg Haas 11 Ocon Alpine 12 Tsunoda AlphaTauri 13 Norris McLaren 14 Magnussen Haas 15 De Vries AlphaTauri 16 Piastri McLaren 17 Zhou Alfa Romeo 18 Sargeant Williams 19 Bottas Alfa Romeo 20 Peréz Red Bull

Alonso kommt nicht ran

Fernando Alonso kommt auf jeden Fall schon einmal nicht heran. Er muss sich mit vier Zehnteln doch recht deutlich geschlagen geben.

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3

Max Verstappen fährt wieder nur eine Aufwärmrunde und mit einer 1:16.732 gibt es erst einmal mit Abstand die neue Bestzeit für den Niederländer. Was kann die Konkurrenz noch bringen?

Auch Verstappen raus

Inzwischen hat sich auch Verstappen wieder auf die Strecke begeben. Noch gut drei Minuten verbleiben, um eine Zeit hinzustellen.

Boxenfunk Max Verstappen

Ein nachgespielter Funkspruch deutet Probleme bei Verstappen an. "Das Runterschalten wird immer schlechter", äußert der derzeit Führende.

Nur kurze Pause

Alle fürchten den Regen und so dauert der Aufenthalt an der Box nicht lange, bevor es dann wieder auf die Strecke geht. Nur Verstappen steht noch in seiner Garage.

Nur knappe Abstände

Als die ersten Runs zu Ende gehen, steht für Verstappen nur ein knapper Vorsprung zu Buche. Es ist also noch nicht entschieden, wer hier auf der Pole stehen wird. Nico Hülkenberg liegt auf dem neunten Platz.

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3

Max Verstappen lässt das so aber nicht stehen. Auf seiner zweiten Runde kann er noch einmal zulegen und übernimmt wieder die Führung. Absetzen kann er sich aber nicht. Nur 0,86 Sekunden trennen die Top 4 derzeit.

Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q3

Es gibt Bewegung an der Spitze. Erst unterbietet Alonso die Zeit von Verstappen, wenig später kommt Hamilton über die Linie und schiebt sich dann knapp vor die Zeit des Aston Martin-Fahrers.

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3

Max Verstappen markiert die erste Bestzeit im Q3. Eine 1:17.578 kommt vom dem Niederländer. Alonso fährt wie die Ferrari zwei Aufwärmrunden.

Boxenfunk Charles Leclerc

Bei Charles Leclerc geht es am Funk um möglichen Regen. "Und ihr seid sicher, dass der Regen nicht früher kommt?", fragt Leclerc nach. Das Team bestätigt ihm, dass man erst in den letzten drei bis vier Minuten mit Regen rechnet.

Q3 gestartet

Die Spannungskurve steigt an. In den nächsten zwölf Minuten entscheidet sich, wer auf der Pole stehen wird. Favorit aber dürfte Max Verstappen sein. Die Autos gehen direkt auf die Strecke. Alle außer Hülkenberg sind auf einem frischen Soft.

Q2 beendet

Die letzten Runden sind gefahren. Jenseits der Top Ten konnte sich niemand mehr vorarbeiten und damit scheiden Ocon, Magnussen, Norris, de Vries und Tsunoda aus. Alex Albon rettet sich knapp und wird Zehnter. Die beste Zeit fuhr Verstappen. Hülkenberg war guter Fünfter.

Formel 1: Qualifying in Australien - Die Top-10 aus Q2

Rang Fahrer 1 Verstappen 2 Alonso 3 Sainz 4 Leclerc 5 Hulkenberg 6 Russell 7 Hamilton 8 Gasly 9 Stroll 10 Albon

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q2

Max Verstappen ist auch noch einmal rausgefahren und verbessert auf einem gebrauchten Soft seine Bestzeit auf eine 1:17.056.

Noch fünf Minuten

Noch fünf Minuten warten im Q2 und viele gehen jetzt auf ihrem zweiten Run. Verstappen hat weiterhin die Bestzeit vor Alonso und Leclerc inne.

Wer ist aktuell draußen?

Noch sechs Minuten sind zu fahren. Derzeit ausgeschieden wären Tsunoda, Gasly, Magnussen, de Vries und Norris. Nico Hülkenberg ist als Sechster momentan im Q3 dabei.

Norris auf Abwegen

Eine Wiederholung zeigt, dass Lando Norris in Kurve 3 vorhin neben der Strecke war und durch das Kiesbett musste. An gleicher Stelle hatte sich Sergio Pérez im Q1 eingegraben.

Hülkenberg gut aufgelegt

Gut aufgelegt zeigt sich wieder Nico Hülkenberg, der nach sechs Minuten auf dem fünften Platz liegt. Zweiter hinter Verstappen ist Alonso, der nur 0,064 Sekunden hinter dem Red Bull gelegen hatte.

Verstappen setzt sich an die Spitze

Max Verstappen ist mit seiner fliegenden Runde auch durch und mit einer 1:17.219 geht es für ihn gleich einmal an die erste Position. 0,3 Sekunden konnte er Leclerc abnehmen.

Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q2

Charles Leclerc legt eine 1:17.560 hin und schiebt sich knapp vor Stroll, der kurz zuvor die Zeit seines Teamkollegen geknackt hatte. Verstappen hat noch keine fliegende Runde gesetzt.

Neue Bestzeit von Fernando Alonso in Q2

Fernando Alonso markiert eine der ersten Bestzeiten. Eine 1:17.681 hat es von dem Spanier gegeben. Dahinter folgen de Vries und Leclerc, der aber noch nicht aufgedreht hat.

Viele schon unterwegs

Viele sind schnell unterwegs. Einzig die beiden Mercedes- und Alpin-Fahrer sind noch in der Garage. Zuletzt hat Verstappen seinen Boliden auf die Strecke gelenkt.

Q2 gestartet

Weiter geht es mit Q2. Dieses Mal haben alle nur 15 Minuten Zeit, um sich einen der Plätze in den Top Ten zu sichern. Wer das nicht schafft, ist draußen!

Q1 beendet

Die finalen Runden sind gefahren. Vor heimischer Kulisse ausgeschieden ist Oscar Piastri. Auch Guanyu Zhou, Logan Sargeant, Valtteri Bottas und Sergio Pérez sind raus.

Formel 1: Die Top-10 aus Q1

Rang Fahrer 1 Verstappen 2 Russell 3 Hamilton 4 Ocon 5 Alonso 6 Stroll 7 Sainz 8 Albon 9 Hulkenberg 10 Magnussen

Die finalen Runden

Die Zeit ist abgelaufen und es geht auf die letzten Runden. Für wen ist der Arbeitstag jetzt schon beendet?

Hülkenberg weiter in den Top Ten

Nico Hülkenberg liegt kurz vor Ende von Q1 weiterhin in den Top Ten. Momentan steht für ihn Platz sieben zu Buche. Auf dem Schleudersitz ist Pierre Gasly, der nur hauchdünn vor den Plätzen dahinter liegt.

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1

Verstappen hat seine Bestzeit noch einmal runtergedrückt und mit einer 1:17.384 liegt der Niederländer nun vier Zehntel vor Alonso. Noch drei Minuten bleiben, um sich in die Top 16 zu setzen.

Albon gut unterwegs

Zu überzeugen weiß der andere Williams. Alex Albon fährt gute Runden und ist gerade auf dem dritten Platz zu finden. Damit sollte es für ihn eigentlich locker in die nächste Runde. Auch Hülkenberg ist als Fünfter relativ sicher. Schwertut sich indes Leclerc, der derzeit auf Platz zehn liegt. Wenig zu melden hatten bislang auch die McLaren, die weit hinten liegen und um das Weiterkommen kämpfen.

Verstappen wieder an der Spitze

Max Verstappen ist über die Linie und sorgt mit 1:17.469 Minuten wieder für klare Verhältnisse. Derzeit ausgeschieden wären Sargeant, Bottas, Piastri, Magnussen und eben Pérez.

Neue Bestzeit von Fernando Alonso in Q1

Fernando Alonso markiert eine neue Bestzeit in Q1. Mit einer 1:17.832 setzt sich der Spanier im Aston Martin um zwei Zehntel vor Verstappen, der aber gerade auf dem Weg zum Konter ist.

Hülkenberg in den zweiten Run

Bei Haas hat man länger gewartet, jetzt gehen Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg auf ihren zweiten Run im Q1. Es führt weiter Verstappen, dahinter folgt Albon vor Sainz und Hülkenberg. Magnussen wurde auf Platz zwölf durchgereicht.

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1

Max Verstappen markiert jetzt wenig überraschend die neue Bestzeit im Q1. Eine 1:18.063 bringen ihn an die erste Position der Ergebnisliste. Viele andere fahren eine weitere Aufwärmrunde.

Q1 läuft wieder

Das Q1 läuft wieder und angeführt von Max Verstappen gehen die Fahrer wieder auf die Strecke. Eine Zeit haben erst neun Piloten gesetzt.

7:14 Uhr geht's weiter

In der Zwischenzeit transportiert eine Bergungsmaschine Pérez' Wagen von der Strecke. In zwei Minuten geht's weiter - 11.43 Minuten sind noch auf der Uhr im Q1.

Boxenfunk Sergio Pérez

Eine Wiederholung spielt einen Funkspruch von Sergio Pérez ein. "Es war das wieder das verdammt gleiche Problem", heißt es darin. Sein Auto hängt inzwischen am Haken. Lange dürfte es also nicht dauern, bis es weitergehen kann.

Rote Flagge!

Keine sechs Minuten sind vergangenen, da haben wir bereits die erste rote Flagge: Red Bull-Pilot Sergio Pérez verbremst sich in Kurve drei und rutscht ins Kiesbett. Formtechnisch knüpft sich der Vorfall an die eher moderaten Leistungen der Trainings des Mexikaners an.

Neue Bestzeit von Nico Hulkenberg

Nach gut vier Minuten im Q1 führt der Deutsche Nico Hülkenberg das Feld das Fahrer an. Mit 1:18,373 toppt er die bisherige Bestzeit von Alex Albon.

Laut Regelwerk

... haben die Fahrer nun 18 Minuten Zeit, eine gute Runde zu setzen. 15 schaffen es in das Q2. Es dauert nicht lange, bis die ersten Fahrer auf der Strecke sind.

Los geht's

Teil eins des Qualifyings ist auf dem Weg. Noch ist die Strecke trocken, die Frage ist nur: Wie lange noch? Die Zuschauer zumindest scheinen auf alles vorbereitet zu sein.

Das Wetter

Die Bedingungen in Australien sind für das Qualifying schwierig. Vorhin gab es einen Schauer, der hat sich aber bereits wieder verzogen. Die Regenwahrscheinlichkeit für die nächste Stunde liegt bei 90 Prozent. Es könnte also durchaus noch einmal tröpfeln. Dazu kommen niedrige Bedingungen, die in Richtung Reifentemperatur eine Rolle spielen könnten.

Ist der Punkt drin?

Bei Nico Hülkenberg gab es im 1. Training einen Platz jenseits der Top Ten, im 2. Training konnte der Deutsche mit Platz neun aber eine Verbesserung hinlegen, die Hoffnungen macht, dass es den ersten Punkt in diesem Jahr geben könnte. Auf den warten auch noch die beiden McLaren-Fahrer, dessen Autos in den kommenden Wochen ab Baku viele Updates bekommen sollen.

Wie stark ist Ferrari?

Im 3. Training sich nicht in die Karten schauen lassen haben die Ferrari. Carlos Sainz und Charles Leclerc fuhren ihre Softrunden zu einem früheren Zeitpunkt, wodurch der Vergleich zum restlichen Feld schwierig ist. Später setzte man auf Longruns auf den Mediumreifen.

Alonso in Lauerstellung

In Lauerstellung gebracht hat sich wie schon in den bisherigen Wochenenden Fernando Alonso im Aston Martin. Der Spanier kommt auf der Strecke in Melbourne gut zurecht und belegte in den Trainings jeweils einen der Topplätze. Das Abschlusstraining beendete Alonso mit 0,162 Sekunden Rückstand auf Platz zwei. In guter Verfassung präsentierte sich auch Alpin.

Nicht alles perfekt

Dennoch straucheln auch die Bullen und es gibt sicherlich noch ein bisschen was zu tun in Richtung Qualifying. Insbesondere Sergio Pérez hatte im 3. Training mächtige Schwierigkeiten mit seinem Boliden und immer wieder benahm sich das Auto nicht so, wie sich der Mexikaner das vorstellte. Pérez fand sich in der Folge häufig neben der Strecke wieder und konnte keine saubere fliegende Runde fahren.

Wer kann Red Bull stoppen?

Zwei Rennen sind in dieser Saison gefahren und zweimal jubelte am Ende Red Bull. Nachdem Weltmeister Max Verstappen schon den Auftakt gewann, war er auch beim zweiten Saisonrennen nach einem Startplatz weiter hinten nicht aufzuhalten und sicherte sich immerhin noch Platz zwei hinter Teamkollege Sergio Pérez, womit er derzeit die WM-Wertung anführt. Im letzten Training war Verstappen ebenfalls der schnellste Fahrer und setzte sich mit einer 1:17.565 durch.

Vor Beginn: Der Kampf um die Pole Position auf dem Albert Park Circuit in Melbourne beginnt um 7 Uhr deutscher Zeit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying beim Großen Preis von Australien.

© getty Max Verstappen hofft nach dem Defekt im vergangenen Qualifying heute wieder auf ein besseres Ergebnis.

Formel 1: Qualifying in Australien heute im TV und Livestream

Sky überträgt das Qualifying live auf Sky Sport F1 (HD). Sascha Roos und Ralf Schumacher begleiten Euch dabei durch das komplette Geschehen. Die Session wird zudem nicht nur im Pay-TV, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream angeboten. Dieser ist mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW abrufbar.

In Österreich kümmert sich ServusTV um die Übertragung. F1TV bietet Bestandskunden ebenfalls das Qualifying an.

