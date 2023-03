Die Formel-1-Saison wird am Wochenende in Australien fortgesetzt. Bei SPOX erfahrt Ihr, ob es zum dritten Grand Prix eine Free-TV-Option geben wird und wer grundsätzlich die Rechte an der Übertragung im TV und Livestream besitzt.

Im dichten Formel-1-Kalender steht als dritter Termin der Große Preis von Australien eingetragen, wo die Piloten mit ihren Teams am Wochenende unterwegs sind. Motorsportfans, die bei den Sessions auf dem Albert Park Circuit in Melbourne live mit dabei sein möchten, müssen allerdings aufpassen: Aufgrund der Zeitverschiebung beginnen die Freien Trainings, das Qualifying und das Rennen in Deutschland viel früher als sonst üblich.

So wird das Wochenende bereits um 3.30 Uhr deutscher Zeit in der Nacht auf Freitag, den 31. März, mit dem 1. Freien Training eröffnet. Das zweite Training folgt dann Stunden später, bereits um 7 Uhr in der Früh. Auch am Tag darauf, wenn das 3. Freie Training und das Qualifying anstehen, seid Ihr um 3.30 Uhr und um 7 Uhr pünktlich mit von der Partie. Das Rennen steigt am Sonntag (2. April) um 7 Uhr.

Formel 1, GP von Australien: Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Fr., 31. März 03.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 31. März 07.00 Uhr 2. Freies Training Sa., 1. April 03.30 Uhr 3. Freies Training Sa., 1. April 07.00 Uhr Qualifying So., 2. April 07.00 Uhr Rennen

© getty 58 Runden müssen die Piloten am Sonntag auf dem Albert Park Circuit in Melbourne absolvieren.

Formel 1, GP von Australien live im Free-TV? 3. Grand Prix der Saison im TV und Livestream sehen - so funktioniert's

Alle fünf Sessions in Australien werden im Free-TV angeboten, es gibt jedoch einen Haken: nicht im deutschen Free-TV. RTL war bis zur aktuellen Saison noch für die Übertragung im deutschen Free-TV verantwortlich, ist es jedoch nicht mehr, da sich der Privatsender auf andere Sportarten konzentrieren möchte. In Österreich sieht die Situation jedoch völlig anders aus, dort sind sogar alle Rennen im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. ORF und ServusTV heißen die Rechteinhaber.

Um das Rennwochenende in Australien kümmert sich ServusTV. Der Privatsender bietet alle Trainings sowie das Qualifying und das Rennen live und in voller Länge an. In Deutschland lässt sich ServusTV mit einem Kabelanschluss, DVB-T2 und Satellit (Astra 19.2° Ost über die Frequenz 12,663 MHz) empfangen. Auf die Livestreams, die ServusTV parallel zur Übertragung im Free-TV kostenlos anbietet, könnt Ihr mit einer VPN-Verbindung zugreifen.

Doch all diese Mühe muss man sich nicht machen, wenn man bereits Kunde bei Sky ist. Der Pay-TV-Anbieter besitzt in Deutschland die Exklusivrechte und zeigt ebenfalls alle Sessions live und in voller Länge. Übertragen wird die Formel 1 auf dem Sender Sky Sport F1 (HD).

Auch Sky liefert zu den Wettkämpfen Livestreams an - allerdings sind diese kostenpflichtig und nur mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW abrufbar.

Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Bestandskunden haben zudem die Möglichkeit, alles bei F1TV, dem eigenen Streamingdienst der Formel 1, zu schauen.

Formel 1, GP von Australien live im Free-TV? 3. Grand Prix der Saison im TV und Livestream sehen - Liveticker bei SPOX

Es gibt zudem eine weitere Option, mit dem Ihr am Freitag, Samstag und Sonntag live dabei sein könnt: den Liveticker von SPOX. Wir tickern das Geschehen in Australien live und ausführlich mit.

Formel 1, GP von Australien live im Free-TV? 3. Grand Prix der Saison im TV und Livestream sehen - Strecke im Steckbrief

Streckenname Albert Park Circuit Länge 5.303 Meter Runden 58 Distanz 307,574 km Rechtskurven 10 Linkskurven 6

© getty Weltmeister Max Verstappen wurde in Saudi-Arabien Zweiter.

Formel 1, GP von Australien live im Free-TV? 3. Grand Prix der Saison im TV und Livestream sehen - Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Australien

Großer Preis von Australien Datum: 31. März 2023 - 2. April 2023

31. März 2023 - 2. April 2023 Ort: Melbourne, Australien

Melbourne, Australien Strecke: Albert Park Circuit

TV: Sky, ServusTV (Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ServusTV (Österreich), F1TV (nur Bestandskunden)

Liveticker: SPOX

